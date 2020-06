Course-poursuite entre un scooter TMAX et des motards de la police

Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Une impressionnante course-poursuite entre un scooter Yamaha TMAX 530 et des motos Yamaha TDM 900 de la police sur une autoroute en France. Le fuyard slalome dangereusement entre les véhicules à une vitesse folle pendant de longues minutes avant d'être rattrapé par les policiers et de chuter sur la chaussée. Il est alors aussitôt immobilisé et menotté à même le sol par l'un des agents de police.

autoroute course-poursuite france moto police scooter vitesse