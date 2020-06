Vidéo : Une folle course-poursuite entre un scooter TMAX et des motards de la police (France) Posté par 21210

Une folle course-poursuite entre un scooter TMAX 530 et des motos TDM 900 de la police sur une autoroute en France.



Vidéo (3mn29s) : Course-poursuite entre un scooter TMAX et des motards de la police





Vidéo : Ivre, ils chutent à scooter devant un commissariat Vidéo : Des motards croisent d'autres motards Vidéo : Course-poursuite entre un motard et la police (Marseille) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Metamax Je viens d'arriver Inscrit le: 19/2/2019 Envois: 19 Re: Une folle course-poursuite entre un scooter TMAX et d... 10 J’anticipe sur les commentaires qui vont surement pulluler.

Cf la chambre des liens.



En ce moment c'est la mode de critiquer les forces de l'ordre !

Là je voie des flics qui risquent leurs vies pour arrêter un délinquant.

A qui doit-on donner raison ?

Celui qui fait prendre des risques à la population c'est le fuyard et non la police.



J'ai lu vos commentaires et j'ai honte pour certains.

C'est quoi ce pays qui applaudit les forces de l'ordre quand il y a des attentats et qui crache sur ces mêmes individus quand ils sont face aux manifestants qui leurs balance des pavés (avec comme consigne de ne pas répliquer).

Ce sont les mêmes qui se ruent sur les masques chirurgicaux lors des pénuries puis qui applaudissent le soir à leur balcon.

Hypocrisie à la française.



Toi qui te crois plus fort que les autres: que ferais tu si on te tabasse? Tu répliques? Tu te laisse faire en souriant? Tu appelle au secours?



(je ne suis pas flic (je suis infirmier pour info) mais je les soutiens vraiment. Ils font un métier vraiment pas facile et pour un salaire misérable). On a besoin d'eux.

Merde

