Vidéo : Le sauvetage épique d'un écureuil pris au piège dans une piscine Posté par Skwatek

Un écureuil est pris au piège dans les eaux pas tumultueuses d'une piscine gonflable. Une fille vient alors à son secours à l'aide d'une chaise en bois.







Vidéo (59s) : Sauvetage d'un écureuil dans une piscine (Fail)





Auteur Conversation Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3438 Karma: 14140 Re: Le sauvetage épique d'un écureuil pris au piège ... 1 Accessoirement, tu poses la chaise dans l'eau, tu te barres et tu le laisses se démerder ? kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1692 Karma: 2714 Re: Le sauvetage épique d'un écureuil pris au piège ... 1 Cette mère de l'année qui film plutôt que d'aider sa fille, voir plus simplement l'écureuil... dubstyle Je suis accro Inscrit le: 21/2/2005 Envois: 747 Karma: 925 Re: Le sauvetage épique d'un écureuil pris au piège ... 0



Il faut arrêter d'utiliser des mots parce qu'il sont à la mode.



Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1811 Karma: 2894 Re: Le sauvetage épique d'un écureuil pris au piège ... 0 I'm saving you !

Let me saving you !



L'écureuil n'aime pas les témoins de Jehovah, alors ! Momo3773 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/12/2014 Envois: 10 Re: Le sauvetage épique d'un écureuil pris au piège ... 0 Si elle pouvait arrêter de lui beugler dessus en essayant de l'aider... Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4972 Karma: 4703 Re: Le sauvetage épique d'un écureuil pris au piège ... 3 @dubstyle

Le porc aussi ? tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2266 Karma: 2797 Re: Le sauvetage épique d'un écureuil pris au piège ... 1 moi aussi ça me ferais chier qu'une femme vienne me déloger de la piscine avec une chaise quand je fait trempette ! WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2671 Karma: 8475 Re: Le sauvetage épique d'un écureuil pris au piège ... 2

@dubstyle

"épique"... vraiment ?



Il faut arrêter d'utiliser des mots parce qu'il sont à la mode.







Rico_bzh Je viens d'arriver Inscrit le: 24/7/2015 Envois: 46 Karma: 215 En ligne ! Re: Le sauvetage épique d'un écureuil pris au piège ... 0 toujours laisser une planche dépasser de l'eau pour permettre aux animaux / insectes / batraciens de sortir s'ils sont tombés dans l'eau. Dans les piscines, récupérateurs d'eau, etc... Djizeusse Je suis accro Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 549 Karma: 996 Re: Le sauvetage épique d'un écureuil pris au piège ... 0 @kpouer Génération je filme je porte pas secours.. affligeant Cephalon_Meri Je suis accro Inscrit le: 1/11/2014 Envois: 1377 Karma: 1739 Re: Le sauvetage épique d'un écureuil pris au piège ... 0

@dubstyle

"épique"... vraiment ?



Il faut arrêter d'utiliser des mots parce qu'il sont à la mode.







C'était à la mode en 2010, c'est déjà dans le langage courant Pandor29 Je m'installe Inscrit le: 28/3/2010 Envois: 376 Karma: 66 Re: Le sauvetage épique d'un écureuil pris au piège ... 1 La façon correcte d'aider un animal prisonnier.



Bloodyfox Je m'installe Inscrit le: 7/3/2014 Envois: 436 Karma: 283 Re: Le sauvetage épique d'un écureuil pris au piège ... 0 @kpouer Pète un coup ça ira mieux. DanyTheGod Je m'installe Inscrit le: 9/9/2013 Envois: 377 Karma: 1384 Re: Le sauvetage épique d'un écureuil pris au piège ... 1 La mère n'est pas allé "porter secours" vous dites?

Sérieusement les gars? Vous flippez d’un écureuil et d’une piscine gonflable?

Putain je comprend maintenant pourquoi y'a 15 polémiques par jour... dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2264 Karma: 4928 Re: Le sauvetage épique d'un écureuil pris au piège ... 0 @Gudevski t'oublie colegram aussi ! Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 8131 Karma: 5432 Re: Le sauvetage épique d'un écureuil pris au piège ... 0

@dubstyle

"épique"... vraiment ?



Il faut arrêter d'utiliser des mots parce qu'il sont à la mode.





tomdsign Je viens d'arriver Inscrit le: 26/2/2014 Envois: 85 Karma: 94 En ligne ! Re: Le sauvetage épique d'un écureuil pris au piège ... 0

@dubstyle

"épique"... vraiment ?



Il faut arrêter d'utiliser des mots parce qu'il sont à la mode.







