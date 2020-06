Vidéo : Une reprise de la chanson « Mad World » à la basse Posté par petrou

Bon, vu la gueule du monde et, par contagion, de la CdL en ce moment, on peut se dire qu'on vit dans un Mad World... Alors voici la petite bande-son du jour, jouée par Charles Berthoud, avec beaucoup de talent. Jetez un coup d’œil aux autres vidéos de sa chaîne, il est très bon.



Vidéo (3mn29s) : Reprise de « Mad World » à la basse





Auteur Conversation CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14080 Karma: 17079 En ligne ! Re: Une reprise de la chanson « Mad World » à la basse Re: Une reprise de la chanson « Mad World » à la basse 1 Magnifique zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 712 Karma: 2144 Re: Une reprise de la chanson « Mad World » à la basse Re: Une reprise de la chanson « Mad World » à la basse 0 magnifique mais...... je suis le seul inculte à ne pas reconnaitre cette musique?... Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1812 Karma: 2898 Re: Une reprise de la chanson « Mad World » à la basse Re: Une reprise de la chanson « Mad World » à la basse 0 Il est badass à la basse… Mental Je m'installe Inscrit le: 26/11/2010 Envois: 104 Karma: 348 Re: Une reprise de la chanson « Mad World » à la basse Re: Une reprise de la chanson « Mad World » à la basse 0 @zoneh Et à pas connaitre le film Donnie Darko aussi, du coup. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2680 Karma: 8497 Re: Une reprise de la chanson « Mad World » à la basse Re: Une reprise de la chanson « Mad World » à la basse 0 Encore une reprise de Mad world ... mais quelle reprise les amis. Je cours chez mon dealer pour réécouter dans les meilleurs conditions ce morceau. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3457 Karma: 14254 Re: Une reprise de la chanson « Mad World » à la basse Re: Une reprise de la chanson « Mad World » à la basse 0 Super la première moitié et la fin... la deuxième partie j'aime moins...

J'ai pas compris aussi pourquoi il doit changer comment certaines cordes sont accordées aussi... bizarre.



J'ai pas compris aussi pourquoi il doit changer comment certaines cordes sont accordées aussi... bizarre. ALRIK Je m'installe Inscrit le: 27/12/2014 Envois: 111 Karma: 154 Re: Une reprise de la chanson « Mad World » à la basse Re: Une reprise de la chanson « Mad World » à la basse 0 Euh vu mon niveau en gratte 2 questions ;

1/ c'est quoi les leviers qu'il bouge à sa tête de guitare ???

2/ Il y a une partie enregistrée par moment ou non ? quintus000 Je suis accro Inscrit le: 8/5/2008 Envois: 651 Karma: 106 En ligne ! Re: Une reprise de la chanson « Mad World » à la basse Re: Une reprise de la chanson « Mad World » à la basse 0 @zoneh @Mental



Donnie Darko ça doit être dans mon top 5 personnel des meilleurs films, un pur chef d'oeuvre mais très sombre. Vu l'année de sortie c'est plutôt les trentenaires qui ont pu le voir dans les années de sa sortie.



Jake Gyllenhaal est terrible dans le rôle et ça vaut le coup d’œil, surtout pour qui aime les films psychologiques, et c'est le genre de film qui ne vieillit pas. dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1428 Karma: 6007 En ligne ! Re: Une reprise de la chanson « Mad World » à la basse Re: Une reprise de la chanson « Mad World » à la basse 0 @Barbatos @ALRIK



Cette performance est spéciale du fait qu'il utilise 2 techniques assez inhabituelles :



1) Changer l'accordage de sa basse durant le morceau, grace à un système de réaccordage rapide (et précis) dont sa basse est équipée.

Je ne pense pas que ce système soit conçu pour ça, mais il s'en sert pour glisser d'une note à l'autre de façon très fluide.



2) Jouer des notes à 2 mains, au lieu d'avoir une main qui gratte et l'autre qui frette.

Ca lui permet de jouer de la basse à la manière d'un piano, avec la main gauche s'occupant des notes graves, et la droite se chargeant des aigus.