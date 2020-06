Reprise de « Mad World » à la basse

Le bassiste Charles Berthoud interprète une reprise en solo de « Mad World », chanson du groupe britannique Tears for Fears sortie en 1982 et reprise en 2001 par Gary Jules et Michael Andrews pour la BO du film Donnie Darko.

