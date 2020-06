Vidéo : Une voiture roule en poussant une moto encastrée à l'avant du véhicule (États-Unis) Posté par Skwatek

Une voiture roule en poussant une moto qui est encastrée à l'avant du véhicule sur une autoroute à Corona, en Californie.



Vidéo (47s) : Une voiture roule en poussant une moto encastrée





Sur le même sujet :

Vidéo : Blague à un motard Vidéo : Un camion pousse une voiture dans un tunnel Vidéo : Un papa traîne sa fille par la capuche Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation dark-nenes Je suis accro Inscrit le: 14/12/2007 Envois: 657 Karma: 1608 Re: Une voiture roule en poussant une moto encastrée à l&... Re: Une voiture roule en poussant une moto encastrée à l&... 2 Celui qui fait une blague sur le nom de la ville ou qui commence par "c'est la faute du..." j'le dégomme Rastabeuher Je m'installe Inscrit le: 7/12/2012 Envois: 238 Karma: 170 Re: Une voiture roule en poussant une moto encastrée à l&... Re: Une voiture roule en poussant une moto encastrée à l&... 3



C'est la faute du corona.

@dark-nenes

J'ai bon? Irresponsable, mais plutôt classe à voir.C'est la faute du corona.J'ai bon? Ragalok Je masterise ! Inscrit le: 10/12/2013 Envois: 2650 Karma: 2108 En ligne ! Re: Une voiture roule en poussant une moto encastrée à l&... Re: Une voiture roule en poussant une moto encastrée à l&... 0 J'ai l'impression que le chauffeur est en panique complet. Comment il roule encore avec un moto encastré comme ça? Le radiateur est pas mort? LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3071 Karma: 7605 En ligne ! Re: Une voiture roule en poussant une moto encastrée à l&... Re: Une voiture roule en poussant une moto encastrée à l&... 1 Peut-être que c'est la puissance de la moto qui tire la voiture? Non? Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 544 Karma: 703 Re: Une voiture roule en poussant une moto encastrée à l&... Re: Une voiture roule en poussant une moto encastrée à l&... 1 C'est la faute du motomobileur. Kprime Je viens d'arriver Inscrit le: 25/6/2011 Envois: 34 Karma: 112 Re: Une voiture roule en poussant une moto encastrée à l&... Re: Une voiture roule en poussant une moto encastrée à l&... 0 Je voudrais simplement dire que c'est très agréable ces vidéos non-verticales. ça permet d'avoir un angle un peu plus proche de l'angle de vision des yeux. Très surprenant, mon chapeau à la personne qui a filmé et pensé à mettre son téléphone de manière horizontale. bilou001 Je m'installe Inscrit le: 24/11/2013 Envois: 349 Karma: 380 Re: Une voiture roule en poussant une moto encastrée à l&... Re: Une voiture roule en poussant une moto encastrée à l&... 0 @Mandryk motomobiliste / automotard .. poulpozite Je m'installe Inscrit le: 29/3/2015 Envois: 454 Karma: 111 En ligne ! Re: Une voiture roule en poussant une moto encastrée à l&... Re: Une voiture roule en poussant une moto encastrée à l&... 0 Avant d'appeler les flics j'espère qu'ils ont vérifié que ce n'était pas un prototype de véhicule nouvelle génération. Sait-on jamais. pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6221 Karma: 1608 Re: Une voiture roule en poussant une moto encastrée à l&... Re: Une voiture roule en poussant une moto encastrée à l&... 0 Là je pense que ça relève de la psychiatrie je n'ai pas beaucoup d'autres options Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.