Une voiture roule en poussant une moto encastrée

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Vendredi 19 juin 2020 sur l'autoroute 91 à Corona, en Californie, un automobiliste a percuté un motard et continué de rouler sur quelques kilomètres avec la moto encastrée à l'avant de sa voiture. Il a ensuite quitté l'autoroute et abandonné son véhicule avant de prendre la fuite en courant. Suite à cet accident, le motard se serait plaint de douleurs aux jambes et aux bras, mais il va bien. Une enquête est en cours pour retrouver le fuyard.

encastree moto pousser voiture