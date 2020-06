Vidéo : Un couple fait une séance photo sur un rocher Posté par Skwatek

Un homme prend des photos sur un rocher avec sa copine.







Vidéo (17s) : Séance photo sur un rocher





Vidéo : Photo-Fake de la journaliste Fiona Moriarty-McLaughlin Vidéo : « Chérie, souris pour la photo ! » Vidéo : Un mannequin fait 25 poses en 29 secondes Source : Forum



C'est pas la vidéo de l'année, mais quand même.



On se calme... Perso, ça m'a fait légèrement sourie.



Oooh les rabats joie du lundi....C'est pas la vidéo de l'année, mais quand même.

On se calme... Perso, ça m'a fait légèrement sourie.

Et c'est déjà ça.

10 commentaires Auteur Conversation bento Je suis accro Inscrit le: 15/12/2013 Envois: 1022 Karma: 1046 Re: Un couple fait une séance photo sur un rocher Re: Un couple fait une séance photo sur un rocher 0 Mon Dieu mais que c'est naze Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2502 Karma: 4341 Re: Un couple fait une séance photo sur un rocher Re: Un couple fait une séance photo sur un rocher 1 Euh, Koreus, ça va ? Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4987 Karma: 4702 Re: Un couple fait une séance photo sur un rocher Re: Un couple fait une séance photo sur un rocher 0 Et en chanson, s'il vous plait !!!



Dani (Francia) - Mon p'tit photographe (1970) Syden Je viens d'arriver Inscrit le: 28/7/2017 Envois: 97 Karma: 113 Re: Un couple fait une séance photo sur un rocher Re: Un couple fait une séance photo sur un rocher 0







Citation :

@Gudevski

Et en chanson, s'il vous plait !!!



Dani (Francia) - Mon p'tit photographe (1970)



Héé mais il y a twitter sur l'appareil photo ! hahahaha !!Citation :Héé mais il y a twitter sur l'appareil photo ! kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1708 Karma: 2749 Re: Un couple fait une séance photo sur un rocher Re: Un couple fait une séance photo sur un rocher 8



C'est pas la vidéo de l'année, mais quand même.



On se calme... Perso, ça m'a fait légèrement sourie.



Et c'est déjà ça. Oooh les rabats joie du lundi....C'est pas la vidéo de l'année, mais quand même.On se calme... Perso, ça m'a fait légèrement sourie.Et c'est déjà ça. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 692 Karma: 955 En ligne ! Re: Un couple fait une séance photo sur un rocher Re: Un couple fait une séance photo sur un rocher 0 Faut avouer qu'on l'a tous déjà fait une fois, mais qu'on l'a pas posté sur les réseaux sociaux... alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 7039 Karma: 2949 Re: Un couple fait une séance photo sur un rocher Re: Un couple fait une séance photo sur un rocher 0 @ThomGamer

Oui, mais là il se font filmer par quelqu'un d'autre pour bien mettre en scène. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2270 Karma: 4949 Re: Un couple fait une séance photo sur un rocher Re: Un couple fait une séance photo sur un rocher 0







ca doit être ds les gènes ... et là , la grand mère du photographe :ca doit être ds les gènes ... UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 791 Karma: 680 Re: Un couple fait une séance photo sur un rocher Re: Un couple fait une séance photo sur un rocher 0 @kpouer Idem, j'ai soufflé du nez avec un sourire, c'est déjà pas mal ! Paden Je m'installe Inscrit le: 18/12/2018 Envois: 151 Karma: 410 Re: Un couple fait une séance photo sur un rocher Re: Un couple fait une séance photo sur un rocher 0 Je suis allé à Bali l'année dernière et des pseudos instagrameuses en train de se faire prendre en photo, y en avait au kilomètre carré dont une en bikini dans un lieu religieux où il fallait observer un certain code vestimentaire beaucoup plus pudique.



