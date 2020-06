Photo-Fake de la journaliste Fiona Moriarty-McLaughlin

Perceuse à la main et masque sur le nez, la journaliste et influenceuse américaine Fiona Moriarty-McLaughlin fait semblant d'aider un ouvrier qui installe des protections contre les vitrines d'un bâtiment à Los Angeles après les émeutes suite à la mort de George Floyd. En réalité, il s'agissait seulement d'une mise en scène pour une photo destinée à être postée sur ses réseaux sociaux. La femme est ensuite repartie à bord d'une voiture. Face à la polémique, Fiona Moriarty-McLaughlin a verrouillé ses comptes. Stagiaire au site et magazine de journalisme politique Washington Examiner, elle aurait été renvoyée.

