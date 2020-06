Vidéo : La journaliste Fiona Moriarty-McLaughlin fait semblant d'aider un ouvrier (Los Angeles) Posté par Koreus

La journaliste Fiona Moriarty-McLaughlin fait semblant d'aider un ouvrier qui installe des protections contre les vitrines d'un bâtiment à Los Angeles.



Vidéo (18s) : Photo-Fake de la journaliste Fiona Moriarty-McLaughlin





Auteur Conversation psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 282 Karma: 574 Re: La journaliste Fiona Moriarty-McLaughlin fait semblan... Re: La journaliste Fiona Moriarty-McLaughlin fait semblan... 0 et le festival continue...

le monde dans lequel je vis existe t'il?

le monde dans lequel je vis existe t'il?



si vous voulez rigoler un brin ,dans le lancetgate ,je vous conseille de faire des recherches sur Ariane Anderson directrice des ventes de la société Surgisphere Quenelski Je masterise ! Inscrit le: 8/11/2013 Envois: 2513 Karma: 7626 Re: La journaliste Fiona Moriarty-McLaughlin fait semblan... Re: La journaliste Fiona Moriarty-McLaughlin fait semblan... 3







^^ La photo finish doit être aussi crédible que celle-ci :^^ La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 650 Karma: 2682 Re: La journaliste Fiona Moriarty-McLaughlin fait semblan... Re: La journaliste Fiona Moriarty-McLaughlin fait semblan... 1 Non mais on dirait que les gens tombent des nus en voyant que les photos sur les réseaux sociaux, notamment d'influenceurs, sont des mises en scène...



Faut quand même être assez simplet pour se balade sur instagramme et penser que la vie de ses influenceurs est des plus naturelle... CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14039 Karma: 16972 Re: La journaliste Fiona Moriarty-McLaughlin fait semblan... Re: La journaliste Fiona Moriarty-McLaughlin fait semblan... 1 Je n'aimerais pas être à sa place. Et ce ne sont pas les sites d'actu qui vont se gêner de jeter sa photo en pâture aux réseaux sociaux. 21210 Je masterise ! Inscrit le: 23/8/2015 Envois: 4068 Karma: 2234 Re: La journaliste Fiona Moriarty-McLaughlin fait semblan... Re: La journaliste Fiona Moriarty-McLaughlin fait semblan... 0 Et elle lance à propos du photographe : "Boyfriend of Instagram"...



Décidément, elle est vraiment très cynique... belnea Je m'installe Inscrit le: 4/12/2013 Envois: 302 Karma: 250 Re: La journaliste Fiona Moriarty-McLaughlin fait semblan... Re: La journaliste Fiona Moriarty-McLaughlin fait semblan... 0 Petite précision. l'ouvrier est noir ce qui est encore pire… angelo85 Je m'installe Inscrit le: 16/5/2006 Envois: 265 Karma: 342 Re: La journaliste Fiona Moriarty-McLaughlin fait semblan... Re: La journaliste Fiona Moriarty-McLaughlin fait semblan... 1 On peut dire qu'elle n'a pas percé dans le métier... LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3253 Karma: 736 Re: La journaliste Fiona Moriarty-McLaughlin fait semblan... Re: La journaliste Fiona Moriarty-McLaughlin fait semblan... 0 La lie de l'Humanité GuildeRoxor Je viens d'arriver Inscrit le: 1/2/2013 Envois: 2 Re: La journaliste Fiona Moriarty-McLaughlin fait semblan... Re: La journaliste Fiona Moriarty-McLaughlin fait semblan... 0 En tout cas elle ne va plus percer dans le milieu... Lebowsky89 Je suis accro Inscrit le: 25/4/2014 Envois: 1224 Karma: 2538 Re: La journaliste Fiona Moriarty-McLaughlin fait semblan... Re: La journaliste Fiona Moriarty-McLaughlin fait semblan... 0



Comprenne qui pourra Elle aurait été parfaite dans le groupe Fifth Harmony.Comprenne qui pourra Squaller Je suis accro Inscrit le: 11/9/2015 Envois: 1215 Karma: 473 Re: La journaliste Fiona Moriarty-McLaughlin fait semblan... Re: La journaliste Fiona Moriarty-McLaughlin fait semblan... 0 Encore un comportement pourri envers la société, comme bien d'autres.



EDIT: Et puis, je n'avais pas vu l'autre abruti qui ordonnait à ses pareils de retourner un camion. Pauvre monde! Kailyana Je m'installe Inscrit le: 22/12/2010 Envois: 358 Karma: 445 Re: La journaliste Fiona Moriarty-McLaughlin fait semblan... Re: La journaliste Fiona Moriarty-McLaughlin fait semblan... 0 En meme temps il y a plein de truffes qui suivent ces influenceurs, qui sont a font sur instagram et twitter... c'est l'effet boomerang de ces comportements stupides. mattox37 Je viens d'arriver Inscrit le: 12/11/2013 Envois: 5 En ligne ! Re: La journaliste Fiona Moriarty-McLaughlin fait semblan... Re: La journaliste Fiona Moriarty-McLaughlin fait semblan... 0 un peu de respect, elle essayait seulement de voir ce que ça faisait de travailler. Elle a compris que c'était pas fait pour elle au bout de 5s mais au moins elle a essayé ^ Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 1087 Karma: 608 Re: La journaliste Fiona Moriarty-McLaughlin fait semblan... Re: La journaliste Fiona Moriarty-McLaughlin fait semblan... 0 Matrix la cuillère n'existe pas



A force de vendre de la merde en guise d'informations on donne trop de soutien à la parole des débiles. Mais bon en même temps le jeu consiste à leur donner un boulot pour justifier les salaires à redepenser pour que certains se goinfrent salamsati Je viens d'arriver Inscrit le: 16/1/2019 Envois: 10 En ligne ! Re: La journaliste Fiona Moriarty-McLaughlin fait semblan... Re: La journaliste Fiona Moriarty-McLaughlin fait semblan... 0

Ça se passe exactement comme ça. Quelques scènes filmées pour faire croire que ... et une armée d'ouvriers qui triment ensuite (hors caméra) pendant que l'animateur sirote un cocktail dans un transat. Cette "influenceuse" ne fait qu'utiliser les même ficelles.

Si on commence à renvoyer tous les journalistes qui font ça, il n'y en aura plus beaucoup à la télévision Et vous croyez vraiment que, dans les émissions de télé (genre "déco" ou "maison à vendre"), ce sont les animateurs qui font tout le boulot ?Ça se passe exactement comme ça. Quelques scènes filmées pour faire croire que ... et une armée d'ouvriers qui triment ensuite (hors caméra) pendant que l'animateur sirote un cocktail dans un transat. Cette "influenceuse" ne fait qu'utiliser les même ficelles.Si on commence à renvoyer tous les journalistes qui font ça, il n'y en aura plus beaucoup à la télévision Roncho Je suis accro Inscrit le: 5/6/2014 Envois: 1759 Karma: 937 En ligne ! Re: La journaliste Fiona Moriarty-McLaughlin fait semblan... Re: La journaliste Fiona Moriarty-McLaughlin fait semblan... 0 Le regne de l'image de soi, generation egocentrique ou une photo n'a de valeur que s'ils sont dessus à leur avantage.

Quand j'entends des gamines dirent vouloir etre "connu sur internet plus tard" je m'inquiete de l'avenir de l'humanité...



Le regne de l'image de soi, generation egocentrique ou une photo n'a de valeur que s'ils sont dessus à leur avantage.

Quand j'entends des gamines dirent vouloir etre "connu sur internet plus tard" je m'inquiete de l'avenir de l'humanité...

Rien ne va en s'arrangeant, le declin est pour bientot. Covid 19 c'etait l'apero...