Vidéo : Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perret pour la Fête de la musique Posté par Scruffy

Libéré de prison pour raison de santé, Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perret pour la Fête de la musique.



Vidéo (12s) : Patrick Balkany fait le show pour la fête de la musique





Vidéo : Petite enveloppe et grand malaise au QG des Balkany Vidéo : Patrick Balkany interrompt son avocat Éric Dupond-Moretti Vidéo : Le grain de riz des Balkany Source : Forum





Sa réponse à la France :

23 commentaires Auteur Conversation TheChemist Je viens d'arriver Inscrit le: 21/1/2013 Envois: 35 Karma: 94 Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... 0 Son état de santé (mentale) semble en effet très précaire ! camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 636 Karma: 2025 Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... 9





momoaliz Je suis accro Inscrit le: 13/10/2015 Envois: 1901 Karma: 1144 Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... 19 Vous navigateur est trop vieux foetis Je masterise ! Inscrit le: 1/10/2014 Envois: 3478 Karma: 2040 Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... 2



https://t.co/cpanKLWWT9 CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14102 Karma: 17131 Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... 0



Et dire qu'on ne voyait pas comme il allait s'en sortir à ce moment-là :





Patrick Balkany interrompt son avocat Éric Dupond-Moretti J'ai bien aimé le commentaire du tweet de la vidéo "Patrick Balkany fait un gros bisous aux juges Renaud van Ruymbeke et Patricia Simon qui l'ont condamné à de la prison ferme"Et dire qu'on ne voyait pas comme il allait s'en sortir à ce moment-là : gunnar230 Je m'installe Inscrit le: 14/3/2009 Envois: 181 Karma: 209 Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... 0 De toute façon en France, à partir du moment où tu es suffisamment riche pour te payer un bon avocat, tu as pas trop à craindre de la justice.



Sur ce point précis, on l'a laissé sortir, on à dit que son état était incompatible avec la prison. Ces tous ces gens qui devraient rendre des comptes !

Lui il peut pavaner, pour une fois il à respecté la loi, il a attendu qu'on lui dise de sortir, il s'est pas évadé. Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 594 Karma: 694 Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... 2



La vidéo est déjà passée :

et il en a bien profité le cochon !La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic219953.html forto Je m'installe Inscrit le: 23/10/2014 Envois: 152 Karma: 159 Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... 0 Un héro ! corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1184 Karma: 2744 En ligne ! Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... 0 Ce mois de juin, les crétins sont surreprésentés sur Koreus. Plus que d'habitude.

J'espère que c'est passager. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2273 Karma: 4954 Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... 1



y a pas à dire , la taule , ça vous remet sur pied ... Milot J'aime glander ici Inscrit le: 31/10/2014 Envois: 5804 Karma: 3657 Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... 1 Ne vous y fiez pas, les moribonds ont toujours un sursaut de vitalité.

R.I.B. Patrick ! dark-nenes Je suis accro Inscrit le: 14/12/2007 Envois: 658 Karma: 1609 Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... 0 Je suis contre la justice de rue mais là il cherche... PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10768 Karma: 9898 Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... 0 Je savais déjà que la musique adoucit les mœurs, faut croire que ça guérit aussi les maladies incurables ! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 697 Karma: 955 En ligne ! Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... 0 Qu'il soit libre, à la limite ça me choque pas, par contre qu'il soit libre et non assigné à résidence dans un logement "normal" (comprendre pas un logement de 900m² avec tennis, golf et piscine), oui ça me choque, faut quand même qu'il y a une sorte de sentence aux vues de ces délits. gattaca Je m'installe Inscrit le: 5/9/2015 Envois: 196 Karma: 285 Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... 0 Voir Balkany et vomir... Geraven Je suis accro Inscrit le: 10/11/2009 Envois: 890 Karma: 492 En ligne ! Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... 1

@ThomGamer

Qu'il soit libre, à la limite ça me choque pas, par contre qu'il soit libre et non assigné à résidence dans un logement "normal" (comprendre pas un logement de 900m² avec tennis, golf et piscine), oui ça me choque, faut quand même qu'il y a une sorte de sentence aux vues de ces délits.

Donc, tu serais pour une discrimination dû à son status social ?



Car les personnes lambdas qui font la même chose, elles sont en prison... Citation :Donc, tu serais pour une discrimination dû à son status social ?Car les personnes lambdas qui font la même chose, elles sont en prison... Valcross Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 154 Karma: 139 En ligne ! Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... 0 Justice à 2 vitesses Geraven Je suis accro Inscrit le: 10/11/2009 Envois: 890 Karma: 492 En ligne ! Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... 0

@corent2

Ce mois de juin, les crétins sont surreprésentés sur Koreus. Plus que d'habitude.

J'espère que c'est passager.

Mhhh, vu que je ne suis pas français et que j'ai suivi l'affaire de loin, j'ai un peu de mal à comprendre un tel commentaire. Un politicien riche qui fraude échappe à la prison par incompatibilité médicale, et quelques mois après, il danse en pleine rue en pleine période d'urgence sanitaire. Ne trouves tu pas logique que les gens réagissent lourdement face à tant de pied de nez face à la justice et au peuple en général? Citation :Mhhh, vu que je ne suis pas français et que j'ai suivi l'affaire de loin, j'ai un peu de mal à comprendre un tel commentaire. Un politicien riche qui fraude échappe à la prison par incompatibilité médicale, et quelques mois après, il danse en pleine rue en pleine période d'urgence sanitaire. Ne trouves tu pas logique que les gens réagissent lourdement face à tant de pied de nez face à la justice et au peuple en général? kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1710 Karma: 2774 Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... 0

@Pettoman

et il en a bien profité le cochon !



La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic219953.html







Pervers pépère is Back ! Citation :Pervers pépère is Back ! broko Je m'installe Inscrit le: 15/2/2011 Envois: 268 Karma: 252 En ligne ! Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... 0

Jacques Dutronc - Gentleman Cambrioleur.



La classe à la française ! xD ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 697 Karma: 955 En ligne ! Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... 0 @Geraven



Pas une discrimination, mais au moins un début de peine même si son état de santé n'est pas compatible avec la détention, l'assignation à résidence et une privation de certaines libertés ça me parait un bon début.



Cahuzac n'a pas mis les pieds en prison, et peut tranquillement bosser et faire sa vie dans sa maison familiale en Corse, alors qu'à mon sens, il devrait y avoir une sanction plus lourde.



Les personnes lambdas qui font la même chose (fraude fiscale), doivent aussi payer, si leur état de santé n'est pas compatible avec la détention, alors on les sort et on les fait payer d'une autre manière, je vois pas de discrimination là-dedans.



Patrick Balkany était très certainement malade, donc qu'il soit sorti, j'approuve pas forcément mais ça aurait été le tuer que de le laisser en prison, par contre sa femme soit disant suicidaire ... Oui j'ai un peu honte qu'elle n'a pas fini en prison ...



Le problème est là à mon sens, peu importe l'age et le statut, faut qu'il y a sanction, sinon c'est facile de faire trainer les procédures durant des années puis dire "ah mais je suis trop vieux maintenant" (Bonjour à Dassault au passage, le mec qui chassait dans une tourelle monté sur un 4x4 et qui n'a jamais mis un pied en prison). touffu64 Je m'installe Inscrit le: 17/2/2011 Envois: 178 En ligne ! Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... 0 Je suis le premier à trouver que la facilité avec laquelle il échappe à la justice est honteuse, mais sur les images il a quand même pas l'air bien vaillant non plus. Il danse comme un papi de 90 ans en fin de vie qui a peur de se péter un truc s'il fait un mouvement un peu brusque. Ces images ne montrent pas qu'il a menti sur son état de santé, elles seraient même une confirmation que c'est peut-être vrai.

(La preuve il est obligé de se tenir aux fesses de cette sympathique demoiselle pour tenir debout) Soyarow Je viens d'arriver Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 30 Karma: 79 En ligne ! Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... Re: Patrick Balkany danse dans les rues de Levallois-Perr... 0 @momoaliz



