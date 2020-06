Vidéo : Encore une dure journée pour Régis sur un transpalette Posté par dubstyle

A bord de son transpalette, Régis glisse les bras de son engin sous la palette, la soulève, puis recule... mais quelque chose bloque. Il ne va pas tarder à voir de plus près le problème...







Vidéo (30s) : Régis sur un transpalette





Sur le même sujet :

Vidéo : Endormi sur un transpalette dans un entrepôt Vidéo : Régis fait une marche arrière avec son chariot élévateur Vidéo : Faire tomber une pastèque entourée d'élastiques (Fail) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation pOpO_510 Je m'installe Inscrit le: 17/4/2008 Envois: 223 Karma: 192 Re: Encore une dure journée pour Régis sur un transpalette Re: Encore une dure journée pour Régis sur un transpalette 1 Régis à eut un petit coup de barre... MYRRZINN 1 Kilo de plus Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1024 Karma: 1389 En ligne ! Re: Encore une dure journée pour Régis sur un transpalette Re: Encore une dure journée pour Régis sur un transpalette 0 Un coup de barre ? Masse et ça repart !!! kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1719 Karma: 2829 Re: Encore une dure journée pour Régis sur un transpalette Re: Encore une dure journée pour Régis sur un transpalette 0

@MYRRZINN

Un coup de barre ? Masse et ça repart !!!



Qui veut un coup de barre en "Masse" ?





En vrai, il a du bien douiller le pauvre Régis. Citation :Qui veut un coup de barre en "" ?En vrai, il a du bien douiller le pauvre Régis. _Servietsky_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 2619 Karma: 3145 En ligne ! Re: Encore une dure journée pour Régis sur un transpalette Re: Encore une dure journée pour Régis sur un transpalette 0 delseb Je m'installe Inscrit le: 15/6/2007 Envois: 424 Karma: 891 Re: Encore une dure journée pour Régis sur un transpalette Re: Encore une dure journée pour Régis sur un transpalette 0 Des barres, enfin une seule pour lui... Yazguen Je poste trop Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 11593 Karma: 9456 Re: Encore une dure journée pour Régis sur un transpalette Re: Encore une dure journée pour Régis sur un transpalette 0 Je connaissais l'histoire de Paf le chien, mais pas cette variante ! Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 332 Karma: 505 Re: Encore une dure journée pour Régis sur un transpalette Re: Encore une dure journée pour Régis sur un transpalette 0 Ce soir c'est lui qui aura la migraine. EndymionRaul Je viens d'arriver Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 95 Karma: 55 Re: Encore une dure journée pour Régis sur un transpalette Re: Encore une dure journée pour Régis sur un transpalette 1 J'appelle pas ça un régis....



Sinon on serais tous des régis. Onedyle Je viens d'arriver Inscrit le: 19/7/2018 Envois: 10 Karma: 57 Re: Encore une dure journée pour Régis sur un transpalette Re: Encore une dure journée pour Régis sur un transpalette 3



Je comprends pas comment on peut appeler Régis un travailleur qui fait une erreur, se prend la barre en pleine gueule et a visiblement mal.



Pour moi régis c'est le mec qui décide d'allumer un feu de camp imbibé d’essence avec une allumette au bout de sa teub et qui regrette douloureusement son choix Combien d'heures a t-il fait cette semaine là ? combien d'heures a t-il dormi ? à quoi pensait-il ?Je comprends pas comment on peut appeler Régis un travailleur qui fait une erreur, se prend la barre en pleine gueule et a visiblement mal.Pour moi régis c'est le mec qui décide d'allumer un feu de camp imbibé d’essence avec une allumette au bout de sa teub et qui regrette douloureusement son choix MYRRZINN 1 Kilo de plus Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1024 Karma: 1389 En ligne ! Re: Encore une dure journée pour Régis sur un transpalette Re: Encore une dure journée pour Régis sur un transpalette 0 @kpouer

Ouais, en tous cas, il bosse bien. Mixa_intensif Je m'installe Inscrit le: 28/1/2019 Envois: 123 Re: Encore une dure journée pour Régis sur un transpalette Re: Encore une dure journée pour Régis sur un transpalette 0 IL A CLAQUESTETE!! Arnooz Je m'installe Inscrit le: 30/11/2018 Envois: 208 Karma: 194 Re: Encore une dure journée pour Régis sur un transpalette Re: Encore une dure journée pour Régis sur un transpalette 0 Sa arrive souvent d'accrocher ou de soulever avec le haut du tablier, on se concentre sur les fourches et bang ! Par contre j'ai mal pour lui... aenaryon J'aime glander ici Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 6245 Karma: 657 Re: Encore une dure journée pour Régis sur un transpalette Re: Encore une dure journée pour Régis sur un transpalette 0 Il l'a pas volée celle là ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.