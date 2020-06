Vidéo : Un couple armé défend sa maison face à des manifestants à Saint-Louis (États-Unis) Posté par Koreus

Un couple armé d’un fusil semi-automatique et d’un pistolet défend sa maison face à des manifestants à Saint-Louis, dans le Missouri.



Vidéo (32s) : Un couple armé défend sa maison à Saint-Louis





Windorias Je viens d'arriver Inscrit le: 5/6/2014 Envois: 95 Karma: 79 Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... 6 C'est quand même dingue cette prédisposition à toujours défendre les gens qui entrent chez les autres et foutent la merde (sous couvert de faire le bien ou pas).

Quand tu te retrouves à avoir de l'empathie pour les agresseurs et mépriser ceux qui se défendent, c'est le signe que tu as une bonne vie de merde !



Quand tu te retrouves à avoir de l'empathie pour les agresseurs et mépriser ceux qui se défendent, c'est le signe que tu as une bonne vie de merde !

25 commentaires Auteur Conversation DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 626 Karma: 836 En ligne ! Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... 0 C'est devenu la version gauchiste de Fdesouche Koreus ? LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3100 Karma: 7689 En ligne ! Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... 1 MAC_Ak Je m'installe Inscrit le: 4/4/2016 Envois: 261 Karma: 1093 Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... 3 Je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire de pointer une arme vers une foule en colère...

Je suis surpris que ça ne se soit pas terminé dramatiquement. Bouroski Je suis accro Inscrit le: 23/10/2016 Envois: 1216 Karma: 936 Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... 0 D'après d'autre sources les manifestants sont déjà sur sa propriété (la rue lui appartient) Geronimo75 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2019 Envois: 40 Karma: 91 Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... 3 Chacun ses convictions... chez moi on défend le droit de circuler en sécurité à vélo, chez d'autres le droit de pouvoir arborer un fusil mitrailleur d'assaut, pouvant tirer 200 cartouches par minutes, au milieu d'une foule de gens manifestant pour l'égalité des droits (le deuxième amendement il parait...). Frenchyy Je viens d'arriver Inscrit le: 1/9/2013 Envois: 2 Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... 1 “I’m Tony Montana! You fuck with me, you fuckin’ with the best!” – Tony Montana Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 212 Karma: 656 Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... 1



Citation : [...] Mark et Patricia McCloskey sont sortis de leur maison avec un fusil semi-automatique et un pistolet au passage d'une centaine de manifestants qui défilait dans leur rue privée, après avoir forcé un portail en fer forgé, en direction de la résidence de la maire [...]



Ça donne un certain éclairage et ça peut expliquer que ce couple était très légèrement anxieux. Maintenant, sortir avec un tel arsenal dans cette situation est sans doute une très mauvaise idée. Comme certaines personnes semblent penser qu'il s'agit d'une manifestation dans un espace public, je cite... la description donnée par koreus (je n'ai pas été bien loin !) :Citation :Ça donne un certain éclairage et ça peut expliquer que ce couple était très légèrement anxieux. Maintenant, sortir avec un tel arsenal dans cette situation est sans doute une très mauvaise idée. Staffie Je suis accro Inscrit le: 5/7/2017 Envois: 983 Karma: 1070 Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... 4 @Geronimo75 rien ne dit que c'est une arme qui tire en rafale.

Et la liberté de circuler sur un terrain privé aprés avoir défoncé la porte en fer forgé sui en interdit l'accès afin de menacer le maire de la ville, c'est un peu au dessus de la simple manifestation. Kanpindon Je suis accro Inscrit le: 2/1/2017 Envois: 1185 Karma: 797 Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... 0 Il suffit qu'il pète le plomb, le coup part, et oups, des blessés voire des morts, merde alors, c'est ballot.



- Je comprend qu'on puisse avoir peur d'une foule en colère, c'est normal et c'est pas la question.

- Je cautionne pas l'entrée par effraction sur une propriété privée, là non plus n'est pas la question.



Ces deux choses seules ne sauraient justifier qu'on pointe un fusil mitrailleur sur des gens et de risquer des vies. Pour moi en tout cas.



A mon sens, la seule chose qui pourrait justifier un tel acte serait que la foule avait pour intention de les tuer (dans ce cas c'est légitime défense). Mais dans ce cas, il faut le prouver . Windorias Je viens d'arriver Inscrit le: 5/6/2014 Envois: 95 Karma: 79 Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... 6 C'est quand même dingue cette prédisposition à toujours défendre les gens qui entrent chez les autres et foutent la merde (sous couvert de faire le bien ou pas).



Quand tu te retrouves à avoir de l'empathie pour les agresseurs et mépriser ceux qui se défendent, c'est le signe que tu as une bonne vie de merde ! DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 626 Karma: 836 En ligne ! Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... 4 @Kanpindon Inutile de prouver quoi que ce soit, ces gens sont dans leur droit. D'ailleurs ils pourraient légitimement ouvrir le feu sans risquer d'encourir des poursuites.



Dans le Missouri les lois encadrant le port et l'usage des armes prévoient le "Stand your ground" (Défendez votre territoire), qui permet aux porteurs d’armes d’user de la force sur la voie publique s’ils se sentent en danger. Mais également la "Castle Doctrine" (la doctrine du château), qui permet d’utiliser ses armes pour se protéger sur sa propriété privée.



Tout en remettant les choses dans leur contexte, plutôt que d'accuser ce couple, on devrait les féliciter de faire preuve d'autant de sang froid. Pour des américains j'entends... Car oui la situation aurait pu vite dégénérer. Et est-ce que c'est ce couple qu'il aurait fallu blâmer ? A mon sens non. Et aux yeux de la loi non plus. WalkerBip Je viens d'arriver Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 65 Karma: 139 Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... 1 je me suis rematé Bowling for Columbine



La séquence en dessin animé ... C'est exactement ça !!



Edit; la définition de ce passage sur wiki :

"Un dessin animé créé par Michael Moore, A Brief History of the United States, dénonce l’évolution de la paranoïa des Américains, d’où leur besoin vital de détenir des armes à feu. C’est un procédé communicationnel fort, car il agit comme si ses téléspectateurs sont des enfants et il faut leur faire comprendre un enjeu crucial. Il a été inspiré par les travaux de Matt Stone et Trey Parker, créateurs de la série animée South Park. Bien que Matt Stone apparaisse dans le film, il n'a pas fait cette animation. La caricature montre le passé des États-Unis comme un indice expliquant pourquoi la quête du bonheur par les Américains est si déchirée par la violence. À travers cette caricature satirique pour enfants, Moore donne une image négative du peuple américain. Ces derniers justifient cette peur par leur histoire où ils s’enfuient vers le « nouveau monde » et retrouvent encore des « sauvages » dont ils ont peur. " Geronimo75 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2019 Envois: 40 Karma: 91 Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... 0 Qu'on soit bien d'accord, mon précédent commentaire n'était pas une prise de position pour ou contre qui que ce soit ! Je ne remet pas en cause leur lois, parce que je n'aime pas que d'autres remettent en cause les nôtres.



Je suis parfaitement conscient que ces personnes ont le droit de détenir des armes à feu, de tirer dès lors qu'il y a violation de propriété privée, etc, et je n'ai aucun problème avec cela.



Je voulais juste mettre en relief les différences fondamentales qu'il y a dans les enjeux et combats politiques que nous menons dans nos pays respectifs. Peace les Koreusiens ! TristanBordeaux Je m'installe Inscrit le: 5/3/2012 Envois: 215 Karma: 134 Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... 1 DarkCasimir

+1

D'ailleurs c'est un couple d'avocats donc ils sont parfaitement au courant de leurs droits.



Je mets un lien vers un article qui relate qu'un bon nombre de manifestants sont armés:

https://www.wsj.com/articles/in-st-louis-seattle-and-louisville-police-find-guns-around-protests-11593479207 +1D'ailleurs c'est un couple d'avocats donc ils sont parfaitement au courant de leurs droits.Je mets un lien vers un article qui relate qu'un bon nombre de manifestants sont armés: kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1720 Karma: 2830 Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... 0 Il semblerait que certains ne comprennent pas la nuance et sont un peu trop binaire : "bien", "pas bien". Et curieusement ce sont les même qui ont toujours envie de politiser le débat.



Bref ! C'est, de mon point de vue, disproportionné comme réaction, les gens défilent devant chez eux, ils ne sont pas en train de tous casser ou de les agresser.



Le principal reste qu'il n'y ait pas eut d'accident. GrooveGang Je m'installe Inscrit le: 8/10/2014 Envois: 378 Karma: 848 En ligne ! Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... 2 Bon je vous laisse le choix de commenter la situation, moi personnellement je suis content de voir certains riches qui ne se sente plus invulnérable face à la pauvreté qu'ils avaient pourtant réussi à éloigné d'eux ! gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2053 Karma: 1641 Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... 0

@Windorias

C'est quand même dingue cette prédisposition à toujours défendre les gens qui entrent chez les autres et foutent la merde (sous couvert de faire le bien ou pas).



Quand tu te retrouves à avoir de l'empathie pour les agresseurs et mépriser ceux qui se défendent, c'est le signe que tu as une bonne vie de merde !



Le respect des lois à sens unique. L'art de protéger les malfrats en col blanc (attention je lance une généralité qui n'est peut-être pas en rapport avec la situation de l'article) Citation :Le respect des lois à sens unique. L'art de protéger les malfrats en col blanc (attention je lance une généralité qui n'est peut-être pas en rapport avec la situation de l'article) Programaths Je m'installe Inscrit le: 7/6/2004 Envois: 499 Karma: 149 Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... 0 Ce qui me frappe le plus, c'est la femme qui pointe avec le pistolet en parlant et l'homme qui a très souvent son arme pointé sur la femme ^^



Après, on voit bien que l'homme met bien son doigt pour ne pas appuyer accidentellement...même quand il pointe vers la foule!

Je suppose que les gens sont assez habités et que c'est moins impressionnant que pour nous. liouan Je m'installe Inscrit le: 14/12/2009 Envois: 317 Karma: 847 En ligne ! Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... 2 D'après mes sources, c'est une "gated community". Une sorte d'espace privé, regroupant plusieurs maisons plutôt riches, avec une sécurité à l'entrée.



La bienpensance a ses limites : on ne peut pas appeler ça des "manifestants". Ce sont des délinquants venus piller.



S'il est évident qu'on ne pointe pas une arme sur des gens, il devrait aussi être évident - dans un monde où l'on n'aurait pas inversé les valeurs - qu'on ne lance pas un raid sur la propriété d'autrui. Cette ambiance de saccage décomplexé me rend de + en + mal à l'aise. lefresh Je suis accro Inscrit le: 12/7/2009 Envois: 655 Karma: 391 En ligne ! Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... 2 gazeleau Ca me fait marrer cette bien-pensance qui jette la faute sur le blanc qui défend sa propriété de manière calme mais ferme. (bon la femme fait un peu peur je l'avoue).

Quand c'est les coréens qui se mettent sur le toit de leur commerce tout le monde applaudit.

Quand c'est un blanc devant sa maison tout le monde s'offusque.

Il n'y a rien de tel qu'un homme armé devant sa maison pour calmer les ardeurs des pillards.



Imaginez 2 secondes une foule dans votre jardin. Vous savez juste qu'ils sont chez vous et vous ne savez pas ce qu'ils vont faire. Si ils décident de piller votre maison rien ne les empêchera. que ferez vous?

c'est toujours facile de blamer les autres derrière son écran...



Mais on est quand même pas mal avec un océan entre nous et les américains Ca me fait marrer cette bien-pensance qui jette la faute sur le blanc qui défend sa propriété de manière calme mais ferme. (bon la femme fait un peu peur je l'avoue).Quand c'est les coréens qui se mettent sur le toit de leur commerce tout le monde applaudit.Quand c'est un blanc devant sa maison tout le monde s'offusque.Il n'y a rien de tel qu'un homme armé devant sa maison pour calmer les ardeurs des pillards.Imaginez 2 secondes une foule dans votre jardin. Vous savez juste qu'ils sont chez vous et vous ne savez pas ce qu'ils vont faire. Si ils décident de piller votre maison rien ne les empêchera. que ferez vous?c'est toujours facile de blamer les autres derrière son écran...Mais on est quand même pas mal avec un océan entre nous et les américains DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 626 Karma: 836 En ligne ! Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... 0 @liouan C'est bien ça le problème, des gens complètement déconnectés de la réalité (oui, la bienpensance) légitiment le fait de soigner le mal par le mal. Ce qui ne fait qu'envenimer davantage la situation. UnCurieuxDuWeb Je m'installe Inscrit le: 18/6/2009 Envois: 162 Karma: 234 Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... 1 Donc aux Etats-Unis, on peut vivre dans un Musée ? lefresh Je suis accro Inscrit le: 12/7/2009 Envois: 655 Karma: 391 En ligne ! Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... 0 DarkCasimir et en quoi la situation est envenimée?

certains commerçants le font devant leur boutique sans que personne ne trouve rien à redire.

Le bonhomme n'est pas violent, juste dissuasif et ça fonctionne.



et ça arrive aussi en france ce genre de choses (contexte différent, je te l'accorde mais quand même..):

https://www.youtube.com/watch?v=GfNrjTMVo4Y et en quoi la situation est envenimée?certains commerçants le font devant leur boutique sans que personne ne trouve rien à redire.Le bonhomme n'est pas violent, juste dissuasif et ça fonctionne.et ça arrive aussi en france ce genre de choses (contexte différent, je te l'accorde mais quand même..): Schlawiner Je viens d'arriver Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 60 Karma: 53 En ligne ! Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... Re: Un couple armé défend sa maison face à des manifestan... 0 Ils ont raison: on rentre chez eux par effraction, c'est donc une agression et ils ont le droit de se défendre.

