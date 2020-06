Un couple armé défend sa maison à Saint-Louis

Dimanche 28 juin 2020 à Saint-Louis, dans le Missouri, Mark et Patricia McCloskey sont sortis de leur maison avec un fusil semi-automatique et un pistolet au passage d'une centaine de manifestants qui défilait dans leur rue privée, après avoir forcé un portail en fer forgé, en direction de la résidence de la maire Lyda Krewson pour exiger sa démission. Effrayé par la foule, ce couple d’avocats a alors pointé leurs armes vers les manifestants afin de les éloigner de leur vaste demeure. Deux jours plus tôt, la maire de Saint-Louis a dévoilé les noms et adresses de manifestants qui souhaitent réduire le financement de la police et demandent la fermeture de la prison appelée « St. Louis Workhouse » où les prisonniers seraient détenus dans des conditions inhumaines.

arme couple defendre maison manifestation