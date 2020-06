Du plus petit au plus gros objet de l'univers

Une vidéo impressionnante qui permet de dézoomer du plus petit objet de l'univers jusqu'au plus gros. C'est l'application Universal Zoom disponible sur l'app Store qui a été utilisée pour réaliser cette vidéo. SPOILER : On découvre que le plus gros objet de l'univers est le melon de Didier Raoult Afficher le spoil

