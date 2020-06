Vidéo : On se sent vraiment tout petit Posté par DrDude

Une vidéo impressionnante qui permet de dézoomer du plus petit objet de l'univers jusqu'au plus gros.



Vidéo () : Du plus petit au plus gros objet de l'univers





Sur le même sujet :

Vidéo : Zoom sur un avion avec un Nikon Coolpix P1000 Vidéo : Raoult a un gros melon Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires LinkSaga Je suis accro Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 1521 Karma: 995 Re: On se sent vraiment tout petit 8 Je me disais ça défile trop trop vite, ça rend le truc tellement inutile. Et puis je suis arrivé à la fin ... Ok

10 commentaires Auteur Conversation LinkSaga Je suis accro Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 1521 Karma: 995 Re: On se sent vraiment tout petit Re: On se sent vraiment tout petit 8 Je me disais ça défile trop trop vite, ça rend le truc tellement inutile. Et puis je suis arrivé à la fin ... Ok Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1814 Karma: 2916 Re: On se sent vraiment tout petit Re: On se sent vraiment tout petit 1 Deux choses sont infinies : l'Univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'Univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue.

Einstein



Citation : Je suis ton père !

Le gars de l'étoile noire Citation :EinsteinCitation :Le gars de l'étoile noire roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1034 Karma: 2842 Re: On se sent vraiment tout petit Re: On se sent vraiment tout petit 1

C'est pas la taille qui compte:p Maurice95 Je m'installe Inscrit le: 23/3/2018 Envois: 372 Karma: 651 Re: On se sent vraiment tout petit Re: On se sent vraiment tout petit 2 Je m'attendais à un "Ta mère" pour terminer, quelle déception. SeyoS Je m'installe Inscrit le: 19/3/2012 Envois: 161 Karma: 243 En ligne ! Re: On se sent vraiment tout petit Re: On se sent vraiment tout petit 0 Je m'attendais à une paire de couil%%% libellé "ma bi%%" à la fin mais c'est pas mal aussi Ceriug Je m'installe Inscrit le: 22/1/2012 Envois: 481 Karma: 544 Re: On se sent vraiment tout petit Re: On se sent vraiment tout petit 0 Je ne m'attendais tellement pas à cette chute! x) erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2416 Karma: 1618 Re: On se sent vraiment tout petit Re: On se sent vraiment tout petit 0 VOUS COMPRENEZ RIEN IL A RAISON VOUS VERREZ bobolebobo Je m'installe Inscrit le: 21/1/2013 Envois: 121 Karma: 230 Re: On se sent vraiment tout petit Re: On se sent vraiment tout petit 0

@erwaninho

VOUS COMPRENEZ RIEN IL A RAISON VOUS VERREZ



Vous ne pouvez pas comprendre Citation :Vous ne pouvez pas comprendre Capitaine_Achab Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2020 Envois: 65 Karma: 91 En ligne ! Re: On se sent vraiment tout petit Re: On se sent vraiment tout petit 0 Ben en même temps, il le dit: "Je suis une star !", un peu d'anglicisme de bas étage et ça passe ... X'D Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.