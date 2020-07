Vidéo : Sauter dans une piscine à l'aide d'un trampoline depuis le toit d'un cabanon Posté par Koreus

Une femme a voulu plonger dans la piscine en sautant sur un trampoline depuis le toit d'un cabanon.



Vidéo (13s) : Cabanon + Trampoline + Piscine





orzro Je m'installe Inscrit le: 5/7/2014 Envois: 191 Karma: 480 Re: Sauter dans une piscine à l'aide d'un tramp... 2 Le plan était pourtant parfait, je comprends pas où ça a dérapé o: pasdepseudo Je suis accro Inscrit le: 17/9/2018 Envois: 772 Karma: 402 Re: Sauter dans une piscine à l'aide d'un tramp... 1

@orzro

Le plan était pourtant parfait, je comprends pas où ça a dérapé o:





Bah sur le trampoline mouillé, ça dérape, surtout pieds nus Chocolatine Je viens d'arriver Inscrit le: 12/2/2020 Envois: 19 Re: Sauter dans une piscine à l'aide d'un tramp... 0 Elle est juste morte de rire. A cet âge, on est assez élastique. shinix Je suis accro Inscrit le: 16/3/2015 Envois: 513 Karma: 880 Re: Sauter dans une piscine à l'aide d'un tramp... 0 pasdepseudo elle aurait dû mettre des chaussures et les enlever avant d'atterrir dans l'eau Yazguen Je poste trop Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 11612 Karma: 9477 En ligne ! Re: Sauter dans une piscine à l'aide d'un tramp... 1 "Le plus dur c'est pas la chute, c'est l'atterrissage." La Haine billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 970 Karma: 1251 Re: Sauter dans une piscine à l'aide d'un tramp... 2

pasdepseudo Je suis accro Inscrit le: 17/9/2018 Envois: 772 Karma: 402 Re: Sauter dans une piscine à l'aide d'un tramp... 0 shinix Bah non, soit tu mets des trucs anti-dérapants, comme sur les surfs ou planche a voile, soit tu seche le trampoline avant de sauter... mocsap Je suis accro Inscrit le: 11/4/2017 Envois: 779 Karma: 607 Re: Sauter dans une piscine à l'aide d'un tramp... 0 Le covid fait des ravages, bcp de chutes de femmes en maillot de bain actuellement! Geraven Je suis accro Inscrit le: 10/11/2009 Envois: 896 Karma: 516 Re: Sauter dans une piscine à l'aide d'un tramp... 0

@pasdepseudo

Citation :

@orzro

Le plan était pourtant parfait, je comprends pas où ça a dérapé o:





Bah sur le trampoline mouillé, ça dérape, surtout pieds nus

C'est surtout le trampoline... Sauter droit sur un trampoline, c'est maitrisable relativement vite, sauter avec une vitesse horizontale, c'est autrement plus compliqué. On voit clairement son corps se déporter en avant, due à l'énergie accumulée pendant la course et le saut, alors que ces jambes sont arrêtées, du simplement au fait que le trampoline absorbe l'énergie verticale et horizontale. Bref, les jambes sont fortement ralenties, le buste non, elle part de l'avant, c'est logique et prévisible.



Elle n'a aucune notion de gymnastique. Elle aurait dû mettre ses jambes en avant... Bref, c'était juste de la connerie. On ne devient pas gymnaste en regardant des vidéos sur internet. Citation :C'est surtout le trampoline... Sauter droit sur un trampoline, c'est maitrisable relativement vite, sauter avec une vitesse horizontale, c'est autrement plus compliqué. On voit clairement son corps se déporter en avant, due à l'énergie accumulée pendant la course et le saut, alors que ces jambes sont arrêtées, du simplement au fait que le trampoline absorbe l'énergie verticale et horizontale. Bref, les jambes sont fortement ralenties, le buste non, elle part de l'avant, c'est logique et prévisible.Elle n'a aucune notion de gymnastique. Elle aurait dû mettre ses jambes en avant... Bref, c'était juste de la connerie. On ne devient pas gymnaste en regardant des vidéos sur internet. gunnar230 Je m'installe Inscrit le: 14/3/2009 Envois: 190 Karma: 218 Re: Sauter dans une piscine à l'aide d'un tramp... Re: Sauter dans une piscine à l'aide d'un tramp... 0

@Chocolatine

Elle est juste morte de rire. A cet âge, on est assez élastique.



Généralement on dit ça d'un bébé car certains os se soudent pendant la croissance et on perd de la souplesse.

ah cette âge la, on est pas élastique, on est juste un peu bête et on veut pas perdre la face devant les copains. Même si demain elle aura de magnifiques bleues..





Haut