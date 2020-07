Cabanon + Trampoline + Piscine

Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Ashley (@ashley.hepler5) a voulu plonger dans la piscine en sautant sur un trampoline depuis le toit d'un cabanon. Évidemment, tout ne s'est pas passé comme prévu, elle n'a pas assez rebondi sur le trampoline et elle a été projetée horizontalement la tête la première contre la paroi de la piscine. Ouille ! Mais elle explique que tout va bien « im alive so stop being dramatic » (Je suis en vie, n'en faites pas un drame)

cabanon fail femme piscine saut toit trampoline