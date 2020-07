Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol. 108) Posté par Koreus

Une fille a trouvé une astuce pour rendre ses yeux verts. Verser du citron dessus



Vidéo (30s) : Presser un citron au-dessus de son oeil





Sur le même sujet :

Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol. 107) Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation olivbd Je viens d'arriver Inscrit le: 23/10/2012 Envois: 16 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 108) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 108) 4 Et du coup elle a trouvé l'astuce pour rendre ses yeux rouges. Rico_bzh Je viens d'arriver Inscrit le: 24/7/2015 Envois: 49 Karma: 233 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 108) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 108) 0 certaines personnes ont atteint un niveau de débilité qui me dépasse complètement houki Je suis accro Inscrit le: 12/3/2010 Envois: 557 Karma: 406 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 108) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 108) 0 Ah la jeunesse tu te sens invincible puis.... Kanpindon Je suis accro Inscrit le: 2/1/2017 Envois: 1198 Karma: 815 En ligne ! Re: L'idée à la con du jour (Vol. 108) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 108) 2 Rico_bzh

Citation : certaines personnes ont atteint un niveau de débilité qui me dépasse complètement

Mec, c'est une gamine... Citation :Mec, c'est une gamine... SeyoS Je m'installe Inscrit le: 19/3/2012 Envois: 163 Karma: 244 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 108) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 108) 0 Ce qui me laisse perplexe : Pourquoi elle publie la vidéo tout de même ? Ce sont les parents, pour lui donner une leçon ? Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8356 Karma: 20644 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 108) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 108) 1 Elle devrait changer ses plaquettes de freins dehem Je m'installe Inscrit le: 1/2/2009 Envois: 263 Karma: 240 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 108) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 108) 0 Elle ne l'a pas vue venir. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3634 Karma: 5385 En ligne ! Re: L'idée à la con du jour (Vol. 108) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 108) 1 Elle a les yeux citrons verts



Elle a le regard qui pique



Elle a presse c est foutuuu CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14183 Karma: 17283 En ligne ! Re: L'idée à la con du jour (Vol. 108) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 108) 0



Vous navigateur est trop vieux Tout n'est pas vrai sur Internet Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.