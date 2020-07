Vidéo : La bande-annonce du film « J'irai mourir dans les Carpates » Posté par Takateck

La bande-annonce du film « J'irai mourir dans les Carpates » réalisé par Antoine de Maximy, dont la sortie est prévue pour le 16 septembre 2020.



J'irai mourir dans les Carpates (Trailer)





vojack Je suis accro Inscrit le: 1/5/2007 Envois: 887 Karma: 862 Re: La bande-annonce du film « J'irai mourir dans le... 0 Why not! AymericCaron Je viens d'arriver Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 22 Re: La bande-annonce du film « J'irai mourir dans le... 1 @vojack Because roleplays look not very good ! MarineLePen Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 613 Karma: 904 Re: La bande-annonce du film « J'irai mourir dans le... 3 Ouiii ! Et j'irais le voir en salle, ne serait-ce que pour soutenir le travail d'Antoine De Maximy.



En attendant, je vous recommande chaudement la série de vidéo qu'il a sorti pendant le confinement, "J'irais Rajeunir chez vous" :

J'irai Rajeunir chez vous - épisode 1- Mes débuts à l'armée



Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3490 Karma: 14391 En ligne ! Re: La bande-annonce du film « J'irai mourir dans le... 0 Le jeu d'acteur un peu "à la française" (c'est à dire, pas terrible), mais je viendrai en France le voir pour soutenir Antoine, en espérant que ça soit bien fun ! orzro Je m'installe Inscrit le: 5/7/2014 Envois: 195 Karma: 493 Re: La bande-annonce du film « J'irai mourir dans le... 0

On va voir ça pour Antoine de Maximy De toute façon on ne va pas voir ça pour le jeu d'acteur.On va voir ça pour Antoine de Maximy

Green_Is_Dead Je m'installe Inscrit le: 7/12/2018 Envois: 324 Karma: 184 En ligne ! Re: La bande-annonce du film « J'irai mourir dans le... 0 @orzro De toute façon, on ne va pas voir ça... du tout! ^^ Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3641 Karma: 5417 Re: La bande-annonce du film « J'irai mourir dans le... 0 Avec les Inconnus en je me serais laissé tenté.. nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1130 Karma: 1716 En ligne ! Re: La bande-annonce du film « J'irai mourir dans le... 0 Ça n'a pas l'air dingue mais sa série d'épisodes pendant le confinement était sympa, du coup c'est décidé, j'irai dormir devant cette bouse.