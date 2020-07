Vidéo : Et si la chanson « Get Lucky » était un hommage aux petits villages de France ? Posté par Djoach

Et si la chanson « Get Lucky » des Daft Punk était un hommage aux petits villages de France ?



Vidéo () : Guette Lucquy





Vidéo : Quand tu écoutes la radio en ayant faim Vidéo : Alphonse Kierat « Patelins lorrains » (Clip) Vidéo : "Get Lucky" à la guitare avec 10 styles différents

