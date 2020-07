Guette Lucquy

Des illusions auditives avec les paroles de la chanson « Get Lucky », des Daft Punk, illustrées avec des panneaux de noms de petits villages en France. Et si « Get Lucky » était, en fait, un hommage aux villages français ? Un montage réalisé par Neurchi de nom de village pété.

