Vidéo : Une collision frontale entre deux navires dans le canal Welland (Canada) Posté par Tchairo

Une collision frontale entre les navires Florence Spirit et Alanis dans le canal Welland, dans le sud de l'Ontario.



Vidéo (30s) : Collision frontale entre deux navires





Des enquêteurs du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) ont été envoyés pour déterminer les causes de l'accident.

Pas besoin de chercher très loin la réponse est dans les noms des navires : Spirit et Alanis = alcool à bord.

Pas besoin de chercher très loin la réponse est dans les noms des navires : Spirit et Alanis = alcool à bord. Citation :Pas besoin de chercher très loin la réponse est dans les noms des navires : Spirit et Alanis = alcool à bord. pokeisback Je viens d'arriver Inscrit le: 25/4/2013 Envois: 3 Re: Une collision frontale entre deux navires dans le can... Re: Une collision frontale entre deux navires dans le can... 0 3'30





La Révolution des Crabes HD Hearalgar Je m'installe Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 159 Karma: 137 Re: Une collision frontale entre deux navires dans le can... Re: Une collision frontale entre deux navires dans le can... 0 Aucun impact sur l'environnement, mise a part les 2 tonnes de ferraille perdues lors de cet impact. lavachekichante Je viens d'arriver Inscrit le: 13/5/2013 Envois: 19 Re: Une collision frontale entre deux navires dans le can... Re: Une collision frontale entre deux navires dans le can... 0 ha ben c'est bateau UnPeon Je suis accro Inscrit le: 5/1/2015 Envois: 1108 Karma: 1918 Re: Une collision frontale entre deux navires dans le can... Re: Une collision frontale entre deux navires dans le can... 0 Belle opposition de style. Le rouge mise sur la puissance brute, il semble l'emporter sur une attaque frontale mais attention au noir qui bien qu'endommagé par le choc se retrouve dans une position idéale afin de faire chavirer son vis à vis via un habile mouvement de bascule par le dessous de la coque, à la manière d'un judoka. On n'a pas la fin du duel mais je mise sur le Florence Spirit. corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1190 Karma: 2765 Re: Une collision frontale entre deux navires dans le can... Re: Une collision frontale entre deux navires dans le can... 3 les navires sont entrés en collision frontale durant une manœuvre de routine

Ah bon ? Ils font ça tous les jours ? Citation :Ah bon ? Ils font ça tous les jours ? Kailyana Je m'installe Inscrit le: 22/12/2010 Envois: 390 Karma: 466 Re: Une collision frontale entre deux navires dans le can... Re: Une collision frontale entre deux navires dans le can... 0 corent2 Méthode de salutation canadienne.



Ah... ces canadiens Méthode de salutation canadienne.Ah... ces canadiens Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 342 Karma: 512 En ligne ! Re: Une collision frontale entre deux navires dans le can... Re: Une collision frontale entre deux navires dans le can... 0 Et paf c'est comme ça que naissent les bateaux. cocolapin Je viens d'arriver Inscrit le: 10/6/2019 Envois: 16 Re: Une collision frontale entre deux navires dans le can... Re: Une collision frontale entre deux navires dans le can... 0 je pense que la question est vite répondu Thruxtonpowa Je m'installe Inscrit le: 27/3/2015 Envois: 274 Karma: 459 Re: Une collision frontale entre deux navires dans le can... Re: Une collision frontale entre deux navires dans le can... 0

@tonito0811

1: Timestamp à 40sec sur la video ?

2: On est d'accord, c'est de la non-assistance à personne en danger le mec qui filme sans rien dire ? Edit: (Oui je sais c'est normal en Russie)



Ce commentaire passe bien ici aussi. Citation :Ce commentaire passe bien ici aussi. Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 8343 Karma: 5626 Re: Une collision frontale entre deux navires dans le can... Re: Une collision frontale entre deux navires dans le can... 0 Et dire qu'on a le temps de tout voir arriver et pouvoir ne rien faire. lsdYoYo Je m'installe Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 209 Karma: 364 Re: Une collision frontale entre deux navires dans le can... Re: Une collision frontale entre deux navires dans le can... 0 Un commentaire sur Reddit signale que le Florence Spirit (le bateau noir) avait une avarie de safran et ne pouvait donc pas manœuvrer.

Un commentaire sur Reddit signale que le Florence Spirit (le bateau noir) avait une avarie de safran et ne pouvait donc pas manœuvrer.

Reste plus qu'à imposer l'ABS sur les bateaux.