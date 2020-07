Collision frontale entre deux navires

Samedi 11 juillet 2020, les navires Florence Spirit et Alanis sont entrés en collision frontale durant une manœuvre de routine dans le canal Welland, dans le sud de l'Ontario. Personne n'a été blessé et il n'y a eu ni déversement de carburant ni autre impact sur l'environnement. Des enquêteurs du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) ont été envoyés pour déterminer les causes de l'accident.

