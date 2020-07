Vidéo : La ministre Agnès Pannier-Runacher en panique après avoir oublié son masque Posté par Tchairo

Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'Industrie, est en panique après avoir oublié son masque lors de son arrivée en voiture sur la place de la Concorde à Paris.



Vidéo (32s) : La ministre Agnès Pannier-Runacher oublie son masque





Vidéo : Macron parle aux entrepreneurs Vidéo : Une femme améliore le confort de son masque Vidéo : Le masque d'un barbu Source : Forum

17 commentaires Auteur Conversation zeubb Je suis accro Inscrit le: 9/6/2012 Envois: 1110 Karma: 1263 Re: La ministre Agnès Pannier-Runacher en panique après a... Re: La ministre Agnès Pannier-Runacher en panique après a... 6 Avec ou sans masque son visage restera inconnu au bataillon Ju-dah Je suis accro Inscrit le: 8/2/2011 Envois: 991 Karma: 857 Re: La ministre Agnès Pannier-Runacher en panique après a... Re: La ministre Agnès Pannier-Runacher en panique après a... 2 Bah après vu qu'elle est sencé montrer l'exemple du coup c'est logique Capitaine_Achab Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2020 Envois: 71 Karma: 103 Re: La ministre Agnès Pannier-Runacher en panique après a... Re: La ministre Agnès Pannier-Runacher en panique après a... 0 ça aurait fait tache sur la photo officielle ^^' Nicolin Je m'installe Inscrit le: 26/10/2015 Envois: 139 Re: La ministre Agnès Pannier-Runacher en panique après a... Re: La ministre Agnès Pannier-Runacher en panique après a... 0 Nan mais allo quoi. C'est comme si y avait pas de virus. Nan mais allo. Soyarow Je viens d'arriver Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 39 Re: La ministre Agnès Pannier-Runacher en panique après a... Re: La ministre Agnès Pannier-Runacher en panique après a... 2 C'est un oubli, personne n'est parfait. Moi le premier. Vous aussi. ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1392 Karma: 2340 Re: La ministre Agnès Pannier-Runacher en panique après a... Re: La ministre Agnès Pannier-Runacher en panique après a... 0



elle est ministre de quoi déjà ? si au moins elle avait eu un tuyau pour se cacher on n'aurait rien vu shinix Je suis accro Inscrit le: 16/3/2015 Envois: 521 Karma: 895 Re: La ministre Agnès Pannier-Runacher en panique après a... Re: La ministre Agnès Pannier-Runacher en panique après a... 4 Les journalistes toujours en première ligne pour couvrir l'actu ! angelo85 Je m'installe Inscrit le: 16/5/2006 Envois: 272 Karma: 405 Re: La ministre Agnès Pannier-Runacher en panique après a... Re: La ministre Agnès Pannier-Runacher en panique après a... 1 Les mains sur son visage c'est pire que mieux... zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 715 Karma: 2164 En ligne ! Re: La ministre Agnès Pannier-Runacher en panique après a... Re: La ministre Agnès Pannier-Runacher en panique après a... 3 Légère impression d'être pris pour un c.. quand même: dans l'atmosphère confinée de la voiture avec le chauffeur (et un garde du corps?) elle n'a pas de masque. Mais en plein air face aux caméra elle panique parcequ'elle a oublié son masque? MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1045 Karma: 1451 Re: La ministre Agnès Pannier-Runacher en panique après a... Re: La ministre Agnès Pannier-Runacher en panique après a... 0 Sur ce coup là Carrie Mathison de "Homeland" n'a pas assuré...



Oublier son masque et paniquer avant un défilé du 14 juillet, c'est comme se rappeler qu'on avait pas mis de capote après avoir accouché. Dagla Je suis accro Inscrit le: 2/3/2014 Envois: 1552 Karma: 315 Re: La ministre Agnès Pannier-Runacher en panique après a... Re: La ministre Agnès Pannier-Runacher en panique après a... 0 zoneh Moooaai , je sais pas trop. C'est clair que c'est plausible car pour l'image c'est pas tip top mais beaucoup de français semble de plus en plus penser que le coco virus c'est +/- derrière nous alors que les directives catastrophique de certains pays (Etats Unis et Brésil pour ne citer qu'eux) nous annonce juste du pire. Les infos officielle c'est presque 600K de mort (en sûr mortalité , qu'on arrête de comparer avec la route ou d'autres maladie, il s'agit de quelque chose en plus donc oui , c'est très inquiétant. D'un point de vue statistique on n'a pas d'info officielle donc ... ça pue pour le moment) et il a pas eu de mutation qui augmenterai sa virulence et ça ... je suis pas virologue ni médecin mais c'est ce qui me fait le plus peur, à chaque contamination il y a mutation et a chaque mutation risque d'augmentation du pouvoir virulent de celui-ci ou de sa force létale. En gros , les conneries de certains pays peuvent renforcer le virus à chaque foyer de celui-ci (Californie à l'heur actuel officiellement pour les USA) et créer une boucle qui s'en finit plus.



Perso je suis pas convaincue que le confinement ai fait quoi que ce soit cependant des spécialistes dans le monde disent qu'il faut le faire donc faut le faire, point. On verra plus tard si ça aura servi à quelque chose ou non.



Pour en revenir à cette femme donc, il se peut qu'elle ait vraiment peur aussi , c'est pas a exclure. Dans les hautes sphères ils sont bien plus d'information utiles que nous qu'ils ne partagent pas forcément..... Cela dit , je me pencherai plus pour ta théorie Moooaai , je sais pas trop. C'est clair que c'est plausible car pour l'image c'est pas tip top mais beaucoup de français semble de plus en plus penser que le coco virus c'est +/- derrière nous alors que les directives catastrophique de certains pays (Etats Unis et Brésil pour ne citer qu'eux) nous annonce juste du pire. Les infos officielle c'est presque 600K de mort (en sûr mortalité , qu'on arrête de comparer avec la route ou d'autres maladie, il s'agit de quelque chose en plus donc oui , c'est très inquiétant. D'un point de vue statistique on n'a pas d'info officielle donc ... ça pue pour le moment) et il a pas eu de mutation qui augmenterai sa virulence et ça ... je suis pas virologue ni médecin mais c'est ce qui me fait le plus peur, à chaque contamination il y a mutation et a chaque mutation risque d'augmentation du pouvoir virulent de celui-ci ou de sa force létale. En gros , les conneries de certains pays peuvent renforcer le virus à chaque foyer de celui-ci (Californie à l'heur actuel officiellement pour les USA) et créer une boucle qui s'en finit plus.Perso je suis pas convaincue que le confinement ai fait quoi que ce soit cependant des spécialistes dans le monde disent qu'il faut le faire donc faut le faire, point. On verra plus tard si ça aura servi à quelque chose ou non.Pour en revenir à cette femme donc, il se peut qu'elle ait vraiment peur aussi , c'est pas a exclure. Dans les hautes sphères ils sont bien plus d'information utiles que nous qu'ils ne partagent pas forcément..... Cela dit , je me pencherai plus pour ta théorie delseb Je m'installe Inscrit le: 15/6/2007 Envois: 430 Karma: 894 Re: La ministre Agnès Pannier-Runacher en panique après a... Re: La ministre Agnès Pannier-Runacher en panique après a... 0



Vous ne comprenez pas, elle avait un modèle rare, c'est celui-ci : delseb Je m'installe Inscrit le: 15/6/2007 Envois: 430 Karma: 894 Re: La ministre Agnès Pannier-Runacher en panique après a... Re: La ministre Agnès Pannier-Runacher en panique après a... 0

@Dagla

Perso je suis pas convaincue que le confinement ai fait quoi que ce soit cependant des spécialistes dans le monde disent qu'il faut le faire donc faut le faire, point. On verra plus tard si ça aura servi à quelque chose ou non.





Le confinement a permis de réduire l'afflux de malades du Covid aux urgences, et donc d'éviter le manque de respirateurs.



Le virus en sois est plus mortel que la grippe, mais ce n'est pas ça le problème, c'est que 20% des malades du Covid 19 ont besoin d'un respirateur, et que si vous n'avez pas assez de respirateurs, vous devrez choisir entre qui va vivre et qui va mourir. Citation :Le confinement a permis de réduire l'afflux de malades du Covid aux urgences, et donc d'éviter le manque de respirateurs.Le virus en sois est plus mortel que la grippe, mais ce n'est pas ça le problème, c'est que 20% des malades du Covid 19 ont besoin d'un respirateur, et que si vous n'avez pas assez de respirateurs, vous devrez choisir entre qui va vivre et qui va mourir. TheBatman Je suis accro Inscrit le: 1/3/2010 Envois: 869 Karma: 212 Re: La ministre Agnès Pannier-Runacher en panique après a... Re: La ministre Agnès Pannier-Runacher en panique après a... 0 Le but de la vidéo c'est quoi ? Qu'elle a oublié le masque, ou qu'elle a paniqué d'avoir oublié le masque ?

(oui, même la vidéo la plus inutile sur Koreus j'en trouve une valeur ajoutée, mais ici je suis hésitant entre ces deux infos, et du coup ça ne me parle pas) bobolebobo Je m'installe Inscrit le: 21/1/2013 Envois: 127 Karma: 240 Re: La ministre Agnès Pannier-Runacher en panique après a... Re: La ministre Agnès Pannier-Runacher en panique après a... 0

@delseb

Vous ne comprenez pas, elle avait un modèle rare, c'est celui-ci :





@delseb

Vous ne comprenez pas, elle avait un modèle rare, c'est celui-ci :





C'est un modèle à usage unique ça Citation :C'est un modèle à usage unique ça delseb Je m'installe Inscrit le: 15/6/2007 Envois: 430 Karma: 894 Re: La ministre Agnès Pannier-Runacher en panique après a... Re: La ministre Agnès Pannier-Runacher en panique après a... 0 bobolebobo : oui mais il protège bien du Covid, 100% de ceux qui l'ont porté sont morts avant que la maladie ne les tue : oui mais il protège bien du Covid, 100% de ceux qui l'ont porté sont morts avant que la maladie ne les tue