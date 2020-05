La vérité sur le coronavirus par Kim Glow

Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Pendant une story sur Instagram, l'influenceuse Kim Glow (1 million d'abonnées) parlait du coronavirus et a eu un moment de lucidité. Elle a commencé sa story en parlant de l'être humain comme étant le pire des virus. Car depuis le confinement, la planète va beaucoup mieux et quand l'humain revient, il détruit tout. Elle pense que nous sommes dans la dernière prophétie et que nous allons voir la fin du monde. Elle pense également qu’on nous prend tous pour des cons avec le coronavirus, car il s'agit d'une guerre bactérienne. Le virus a été créé pour tuer les plus faibles et c'est à ce moment-là qu'elle a tout compris. Tout est devenu clair dans sa tête « Non mais j'ai un moment de lucidité, quand j'y pense c'est une évidence en fait. La planète est surpeuplée, ça va mal, avec les personnes âgées qui meurent, ça va alléger les caisses de retraite pour l'état. Mais c'est trop une évidence en fait »

coronavirus femme guerre influenceur instagram lucidite moment verite