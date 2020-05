Déguisés en bouée de balisage pour se baigner

Dans la matinée du vendredi 8 mai 2020 à Hyères, dans le Var, Pierrot et un ami ont tenté de déjouer la vigilance des forces de l'ordre en se déguisant en bouée de balisage pour profiter d'une petite baignade dans la mer. De retour sur le sable, une des bouées humaine a été verbalisée par un policier tandis que la seconde a pris la fuite. Par la suite, Pierrot a avoué sa faute, sans regret. « Je sais que ce n'est pas sérieux par rapport au confinement, mais si ça peut faire sourire pas mal de monde et mettre un peu de gaieté pendant cette période, on paie volontiers notre amende. », a-t-il déclaré.

