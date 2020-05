Vidéo : Quand une influenceuse Instagram a un moment de lucidité Posté par Koreus

Pendant une story sur Instagram, l'influenceuse Kim Glow parlait du coronavirus et a eu un moment de lucidité.



Vidéo (1mn29s) : La vérité sur le coronavirus par Kim Glow





Sur le même sujet :

Vidéo : Nabilla, Allo ? Vidéo : Un homme fait danser sa copine avec des photos Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation FMJ65 J'aime glander ici Inscrit le: 27/9/2014 Envois: 9069 Karma: 2639 Re: Quand une influenceuse Instagram a un moment de lucid... Re: Quand une influenceuse Instagram a un moment de lucid... 4 Malheureusement la nature n'a pas encore pondu un virus qui s'attaque aux cons (et aux connes) ! Pourtant il y aurait un potentiel infini à exploiter !!!! Juans Je viens d'arriver Inscrit le: 8/2/2019 Envois: 30 Karma: 140 Re: Quand une influenceuse Instagram a un moment de lucid... Re: Quand une influenceuse Instagram a un moment de lucid... 3 Bon c’est pas tout mais je vais retourner bosser moi, ça va me faire du bien.

J’espère ne pas me faire agresser par une biche ou un python en arrivant au bureau dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1386 Karma: 5870 En ligne ! Re: Quand une influenceuse Instagram a un moment de lucid... Re: Quand une influenceuse Instagram a un moment de lucid... 0 LOOOOOOOL



A part qu'en fait elle a raison sur le fond. Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 2967 Karma: 3060 Re: Quand une influenceuse Instagram a un moment de lucid... Re: Quand une influenceuse Instagram a un moment de lucid... 1 C'est incroyable.

La naissance de son deuxième neurone.

Le début de la réflexion.



Au troisième, c'est le début de la critique. En commençant par soi-même. Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2385 Karma: 1101 Re: Quand une influenceuse Instagram a un moment de lucid... Re: Quand une influenceuse Instagram a un moment de lucid... 1 Il faut stop de partager ce genre de débile. Rien que dans la manière de parler, tu vois qu'ils sont complètements débiles.



Si jamais ils veulent "alléger la planète" c'est pas avec un virus comme ça qu'il faudra si prendre hin, même en tuant 90 000 personne ça ne suffirait pas pour "alléger" la planète, on parle en milliard la, bref, archi débile.



De plus, crée un virus qui infectera ceux qui l'on crée !(ou leur famille/amis) Waw, trop MALINX ! pasdepseudo Je suis accro Inscrit le: 17/9/2018 Envois: 505 Karma: 300 En ligne ! Re: Quand une influenceuse Instagram a un moment de lucid... Re: Quand une influenceuse Instagram a un moment de lucid... 0

@FMJ65

Malheureusement la nature n'a pas encore pondu un virus qui s'attaque aux cons (et aux connes) ! Pourtant il y aurait un potentiel infini à exploiter !!!!





C'est pire que ça, visiblement, celui-ci ne s'attaque pas aux décérébrés Citation :C'est pire que ça, visiblement, celui-ci ne s'attaque pas aux décérébrés La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 637 Karma: 2622 Re: Quand une influenceuse Instagram a un moment de lucid... Re: Quand une influenceuse Instagram a un moment de lucid... 0 "en fait, on nous prend pour des cons avec le coronavirus"



T'inquiète ma belle, t'as pas besoin du coronavirus pour ça. zolive Je suis accro Inscrit le: 25/6/2013 Envois: 1652 Karma: 532 En ligne ! Re: Quand une influenceuse Instagram a un moment de lucid... Re: Quand une influenceuse Instagram a un moment de lucid... 0 C'est la méthode Nabila: Plus je dis de conneries, plus on parle de moi... Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 822 Karma: 1595 Re: Quand une influenceuse Instagram a un moment de lucid... Re: Quand une influenceuse Instagram a un moment de lucid... 0 C'est des narines naturelle ça ? Lindien Je m'installe Inscrit le: 16/3/2016 Envois: 252 Karma: 299 Re: Quand une influenceuse Instagram a un moment de lucid... Re: Quand une influenceuse Instagram a un moment de lucid... 2 1 million d'abonnés Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3426 Karma: 5038 Re: Quand une influenceuse Instagram a un moment de lucid... Re: Quand une influenceuse Instagram a un moment de lucid... 0 Elle peut raconter ce qu elle veut, j aimerais bien la presenter a ma famille et mes amis et puis ce qu elle dit...ben ca se tient...au moins c est un avis tranché...ça fait trois mois qu on entends des experts et des contre experts qui refusent de donner une opinion...yes.no.maybe.i don t know.can you repeat the question? zolive Je suis accro Inscrit le: 25/6/2013 Envois: 1652 Karma: 532 En ligne ! Re: Quand une influenceuse Instagram a un moment de lucid... Re: Quand une influenceuse Instagram a un moment de lucid... 1

@Jinroh

Elle peut raconter ce qu elle veut, j aimerais bien la presenter a ma famille et mes amis et puis ce qu elle dit...ben ca se tient...

J'ai un diner ce mercredi, je peux t'inviter toi et ta famille ? Citation :J'ai un diner ce mercredi, je peux t'inviter toi et ta famille ? lateek Je m'installe Inscrit le: 27/6/2012 Envois: 138 Karma: 347 En ligne ! Re: Quand une influenceuse Instagram a un moment de lucid... Re: Quand une influenceuse Instagram a un moment de lucid... 0 Effectivement, elle est bien illuminée Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.