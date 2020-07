Vidéo : Un kayakiste est attaqué par un alligator dans une rivière (États-Unis) Posté par Skwatek

Un homme fait du kayak sur la rivière Waccamaw en Caroline du Nord lorsqu'il est brièvement attaqué par un alligator. Petit flip et grosse frayeur !





Vidéo (2mn2s) : Kayakiste vs Alligator





Auteur Conversation billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 976 Karma: 1263 Re: Un kayakiste est attaqué par un alligator dans une ri... Re: Un kayakiste est attaqué par un alligator dans une ri... 1 La scène est tellement calme avant l'attaque, j'ai rarement ressenti autant de suspense en regardant une vidéo Gribouillage Je viens d'arriver Inscrit le: 15/10/2014 Envois: 41 Karma: 166 Re: Un kayakiste est attaqué par un alligator dans une ri... Re: Un kayakiste est attaqué par un alligator dans une ri... 0 Est-ce que c'est la faute du kayakiste ou est-ce que l'alligator ?! Geraven Je suis accro Inscrit le: 10/11/2009 Envois: 898 Karma: 525 Re: Un kayakiste est attaqué par un alligator dans une ri... Re: Un kayakiste est attaqué par un alligator dans une ri... 0

Est-ce que c'est la faute du kayakiste ou est-ce que l'alligator ?!

Celle du motard. MAC_Ak Je m'installe Inscrit le: 4/4/2016 Envois: 262 Karma: 1095 Re: Un kayakiste est attaqué par un alligator dans une ri... Re: Un kayakiste est attaqué par un alligator dans une ri... 0 Petit flip et grosse frayeur !

Pour un flip, il me semble qu'il faut faire un tour entier, sinon ça compte pas !



Pour un flip, il me semble qu'il faut faire un tour entier, sinon ça compte pas ! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 740 Karma: 1046 Re: Un kayakiste est attaqué par un alligator dans une ri... Re: Un kayakiste est attaqué par un alligator dans une ri... 0 Ne tombe pas dans l'eau, ne tombe pas dans l'eau ! Eh merde ! Bon allez remonte ! remonte !



Ouf c'est bon, tu peux continuer ton périple jeune aventurier mais évite le territoire de la "bête" !



Plus sérieusement, en cas de morsure, le plus dangereux c'est surtout les bactéries contenues dans sa gueule. nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 581 Karma: 857 Re: Un kayakiste est attaqué par un alligator dans une ri... Re: Un kayakiste est attaqué par un alligator dans une ri... 0 J'espère qu'il ignorait la présence d'un tel prédateur, sinon on était pas loin d'un darwin award. Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3052 Karma: 1215 Re: Un kayakiste est attaqué par un alligator dans une ri... Re: Un kayakiste est attaqué par un alligator dans une ri... 0 Pas lâcher la pagaie, surtout pas lâcher la pagaie....