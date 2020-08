Vidéo : Un membre de l'équipe SpaceX fait le contraire de ce qu'il faut faire Posté par Koreus

Après avoir envoyé deux astronautes dans l'espace il y a deux mois, SpaceX a réussi à les ramener sur Terre sain et sauf. Pendant le live de l'événement, la commentatrice explique que la sécurité est leur priorité et que personne n'a envie de voir une personne tomber à l'eau.



Vidéo (36s) : « On n'a pas envie de voir quelqu'un tomber à l'eau »





Auteur Conversation AymericCaron Je viens d'arriver Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 34 Re: Un membre de l'équipe SpaceX fait le contraire d... Re: Un membre de l'équipe SpaceX fait le contraire d... 6 fait le contraire de ce qu'il ne faut pas faire

Citation :Presque! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 766 Karma: 1091 Re: Un membre de l'équipe SpaceX fait le contraire d... Re: Un membre de l'équipe SpaceX fait le contraire d... 2 Donc il fait ce qu'il faut faire ... Donc ça mérite une vidéo ? LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3270 Karma: 785 Re: Un membre de l'équipe SpaceX fait le contraire d... Re: Un membre de l'équipe SpaceX fait le contraire d... 0 asthalis Je masterise ! Inscrit le: 18/9/2007 Envois: 2632 Karma: 451 Re: Un membre de l'équipe SpaceX fait le contraire d... Re: Un membre de l'équipe SpaceX fait le contraire d... 3 "le contraire de ce qu'il ne faut pas faire".

Magnifique contresens...



Dans le même genre, les gens qui disent "vous n'êtes pas sans ignorer" en croyant dire "vous n'êtes pas sans savoir"... MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1058 Karma: 1517 Re: Un membre de l'équipe SpaceX fait le contraire d... Re: Un membre de l'équipe SpaceX fait le contraire d... 0 Il faut savoir qu'il y a beaucoup de clans dans les groupes d'astronautes... MrRiendutout Je suis accro Inscrit le: 15/4/2014 Envois: 890 Karma: 976 Re: Un membre de l'équipe SpaceX fait le contraire d... Re: Un membre de l'équipe SpaceX fait le contraire d... 0 ça fait 10 ans que le types travail jour et nuit, a fait des études de ouf, dans le seul but ... de faire une bombe dans l'océan depuis une navette.



