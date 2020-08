Je m'installe Inscrit le: 26/8/2012 Envois: 135 Karma: 98 En ligne !

Là avec l'effet de surprise, on peut vraiment voir le souffle terrible que ça génère.



Sinon, le "Allah Akbar" du mec c'est vraiment un mauvais timing...