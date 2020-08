Vidéo : Une violente chute à l'arrivée de la première étape du Tour de Pologne

Je m'installe Inscrit le: 22/6/2007 Envois: 191 Karma: 94

Re: Une violente chute à l'arrivée de la première ét...



Groenewegen (l'agresseur) lui meme a été tasse dans les barrière au Championnat des Flandres en 2015, il avait ralenti et évité la chute, et il n'y avait eu aucune sanction...



Apres, une arrivée de ce type est assez rare désormais (sprint en descente), les organisateur privilégient les sprint sur le plat ou en légère montée pour limiter la vitesse finale.



Simon Geschke @simongeschke Every year the same silly downhill sprint in the @Tour_de_Pologne.