Violente chute lors du Tour de Pologne 2020

Lecteur : Koreus Twitter Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Mercredi 5 août 2020 à l'issue de la première étape du Tour de Pologne entre Chorzow et Katowice, plusieurs sprinteurs ont été victimes d'une énorme chute juste avant la ligne d'arrivée. Le Néerlandais Fabio Jakobsen, coureur de la Deceuninck-Quick Step, a été violemment propulsé dans les grilles bordant la dernière ligne droite. Suite à cet accident, Dylan Groenewegen, de l'équipe Jumbo-Visma, a été exclu de la course par les organisateurs pour avoir bousculé son compatriote. Fabio Jakobsen a été placé dans un coma artificiel puis opéré pendant cinq heures à la tête. Les médecins espèrent pouvoir le sortir du coma ce jeudi. Deux Français, Marc Sarreau et Damien Touzé, ont également subi une lourde chute. Ils ont été transportés à l'hôpital pour y passer des examens. Marc Sarreau souffre d'un gros traumatisme à une l'épaule et de ruptures ligamentaires multiples.

chute cyclisme jakobsen pologne sprint tour