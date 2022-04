Un piéton fait tomber des cyclistes (Tour de Turquie 2022)

Lundi 11 avril 2022 pendant la 2ème étape du Tour de Turquie, un piéton a fait tomber plusieurs cyclistes en marchant tranquillement sur la route. Souffrant d'une fracture de la première vertèbre cervicale, le Français Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) a dû abandonner la course. Impliqué dans la même chute, son coéquipier Kevin Ledanois a également déclaré forfait à cause d'un important traumatisme au genou gauche et de douleurs au rachis thoracique. Abandon aussi pour Manuel Peñalver, coureur de la formation espagnole Burgos BH, pour une fracture du coude.

