Vidéo : Un piéton fait tomber des cyclistes pendant le Tour de Turquie Posté par Skwatek

Marchant tranquillement sur la route, un piéton fait tomber plusieurs cyclistes pendant la 2ème étape du Tour de Turquie.



Vidéo (20s) : Un piéton fait tomber des cyclistes (Tour de Turquie 2022)





Jordan Habets célèbre sa victoire trop tôt (Tour de Normandie 2022) Vidéo : Kevin Geniets heurté par un panneau publicitaire (Paris-Nice) Vidéo : Chute d'un coureur cycliste à cause d'un ralentisseur

zorgOne
Re: Un piéton fait tomber des cyclistes pendant le Tour d...
Ca à l'air plus chaud en Turquie

stero
Re: Un piéton fait tomber des cyclistes pendant le Tour d...
C'est à la fois dramatique et incompréhensible. Un piéton au milieu de la route et ça n'étonne pas les motards ou les contrôleurs de course ?!

fabiolerusse
Re: Un piéton fait tomber des cyclistes pendant le Tour d...
Belle anticipation de la part du staff en jaune a droite ...

Wiiip
Re: Un piéton fait tomber des cyclistes pendant le Tour d...

Ils y vont à 10 de front, et en plus, ils renversent des piétons Franchement, encore une preuve que les cyclistes roulent n'importe comment ...

shinix
Re: Un piéton fait tomber des cyclistes pendant le Tour d...

@stero

C'est à la fois dramatique et incompréhensible. Un piéton au milieu de la route et ça n'étonne pas les motards ou les contrôleurs de course ?!



Geo-graphic
Re: Un piéton fait tomber des cyclistes pendant le Tour d...
Notons que c'est le mec en jaune fluo qui est responsable du plus gros de la chute alors qu'il est censé sécuriser le passage des cyclistes.

UnicornMaster
Re: Un piéton fait tomber des cyclistes pendant le Tour d...
Dites moi qu'il est mort le piéton au moins ?

Nark0t1k
Re: Un piéton fait tomber des cyclistes pendant le Tour d...
J'ai du mal à comprendre la personne qui fait la sécurité.



Sont taff doit être ultra relou et le seul moment ou il y a de l'action il se foire complètement xD