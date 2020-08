Vidéo : Un homme tombe de son balcon au cours d'une dispute (Turquie) Posté par Skwatek

Vidéo déconseillée aux plus sensibles

Un homme en colère tombe de son balcon en se disputant avec un passant à Istanbul, en Turquie.



Vidéo (34s) : Un homme tombe de son balcon





Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 617 Karma: 1016 En ligne ! Re: Un homme tombe de son balcon au cours d'une disp... Re: Un homme tombe de son balcon au cours d'une disp... 2 Oulah c'est rude comme vidéo... MrRiendutout Je suis accro Inscrit le: 15/4/2014 Envois: 892 Karma: 981 Re: Un homme tombe de son balcon au cours d'une disp... Re: Un homme tombe de son balcon au cours d'une disp... 0 Il s'est peut être un peu trop " emporté " ?



Ou sinon, sa vaisselle était en plomb. lithit Je suis accro Inscrit le: 25/7/2013 Envois: 1519 Karma: 2858 Re: Un homme tombe de son balcon au cours d'une disp... Re: Un homme tombe de son balcon au cours d'une disp... 0 Merde je suis sur Liveleak? Ah non?! Koreus? Ok... Même pas un p'tit âmes sensibles?! Non? Décidément! cyberscooty Je m'installe Inscrit le: 1/12/2013 Envois: 347 Karma: 126 Re: Un homme tombe de son balcon au cours d'une disp... Re: Un homme tombe de son balcon au cours d'une disp... 0 mékilécon! Amiid Je viens d'arriver Inscrit le: 20/10/2008 Envois: 17 Karma: 70 Re: Un homme tombe de son balcon au cours d'une disp... Re: Un homme tombe de son balcon au cours d'une disp... 0 Salade, tomate, balcon. zeubb Je suis accro Inscrit le: 9/6/2012 Envois: 1115 Karma: 1273 Re: Un homme tombe de son balcon au cours d'une disp... Re: Un homme tombe de son balcon au cours d'une disp... 0 Il a fait un plat, on arrête pas de répéter que c'est les pieds d'abords sinon ça pique. Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 722 Karma: 829 Re: Un homme tombe de son balcon au cours d'une disp... Re: Un homme tombe de son balcon au cours d'une disp... 0 La colère est mauvaise conseillère belnea Je m'installe Inscrit le: 4/12/2013 Envois: 317 Karma: 289 Re: Un homme tombe de son balcon au cours d'une disp... Re: Un homme tombe de son balcon au cours d'une disp... 0 hé manu, descend…

euh…pourquoi faire ?

euh…parce que c'est ton destin Programaths Je suis accro Inscrit le: 7/6/2004 Envois: 515 Karma: 168 En ligne ! Re: Un homme tombe de son balcon au cours d'une disp... Re: Un homme tombe de son balcon au cours d'une disp... 1 Garde fou trop bas! Mauvais design.



Le nombre de choses faites pour assurer la sécurité des gens et qui ne se voient que quand elles ne sont pas faites!