Vidéo : Percussions avec deux poulets en caoutchouc et des tuyaux en PVC Posté par Tchairo

Le musicien Zeroelectrodrum joue des percussions avec deux poulets en caoutchouc et des tuyaux en PVC.



Vidéo (42s) : Percussions avec deux poulets en caoutchouc





Vidéo : Cochon vs Vache vs Poulet en plastique Vidéo : Un poulet en plastique chante Despacito Vidéo : Chicken EDM Source : Forum Sur le même sujet :

Par contre c'est pas vraiment des percussions puisqu'il y a des notes.



EDIT :

Citation :

@alfosynchro

Il me semble avoir appris à l'école que le piano était un instrument à percussion, pourtant il a des notes aussi.



On parle plutôt de cordes frappées pour le piano



Oui en théorie les percussions peuvent produire des notes (il existe même une

Or dans la vidéo, il ne joue pas juste un rythme, mais aussi une mélodie. 'Fin bref, histoire de définitions.



Citation :

@kermit

Depuis quand les percussions n'ont pas de note ? lol

Exemple du set de Simon Philips, batteur de Toto





Tu ne verras pas une partition de batterie de Simon Philips écrite sous la forme d'une succession de notes.

Stylé.Par contre c'est pas vraiment des percussions puisqu'il y a des notes.EDIT :Citation :On parle plutôt de cordes frappées pour le pianoOui en théorie les percussions peuvent produire des notes (il existe même une sous catégorie spéciale pour ça). Mais très généralement, les percussions vont participer à la rythmique d'un morceau plutôt qu'à la mélodie ou à l'harmonie.Or dans la vidéo, il ne joue pas juste un rythme, mais aussi une mélodie. 'Fin bref, histoire de définitions.Citation :Tu ne verras pas une partition de batterie de Simon Philips écrite sous la forme d'une succession de notes.Bien que d'un point de vue fréquentiel, les futs produisent nécessairement une (ou plusieurs) notes, l'aspect central reste surtout leur timbre.

@dylsexique

Stylé.

Par contre c'est pas vraiment des percussions puisqu'il y a des notes.



Il me semble avoir appris à l'école que le piano était un instrument à percussion, pourtant il a des notes aussi. Citation :Il me semble avoir appris à l'école que le piano était un instrument à percussion, pourtant il a des notes aussi. Poule Man Group

@dylsexique

Stylé.

Par contre c'est pas vraiment des percussions puisqu'il y a des notes.



Depuis quand les percussions n'ont pas de note ? lol

Exemple du set de Simon Philips, batteur de Toto :

Citation :Depuis quand les percussions n'ont pas de note ? lolExemple du set de Simon Philips, batteur de Toto : tu as raison pour le piano ( un marteau tape sur une grosse corde à l'interieur du piano ). tout comme le xylophone est un instrument de percussion qui produit des tonalités différentes. et oui ! les futs d'une batterie s'accordent d'ailleurs ^^

Deja vu 200 fois... Blue Man Group - Drumbone (Melodifestivalen 2010 Sweden)





Dommage pour le masque et la verticalité de la vidéo!



Ahhhhh... Ca me rappel le spectacle de The blue man group à Las Vegas en 2010! Absolument ENORMEps : Tik Tok c'est le nouveau Vine, non ? ( je ne suis plus tout ces trucs depuis longtemps...) Perso, je préfère les percussions du verre.