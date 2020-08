Vidéo : Un premier teaser du film The Batman dévoilé lors de la DC FanDome Posté par Koreus

Lors du DC FanDome, une convention en ligne, Warner Bros a dévoilé un teaser de leur prochain film The Batman



Vidéo (2mn37s) : The Batman (Teaser)





