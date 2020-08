Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1472 Karma: 6149

Après, même avec les plans, toute la partie mécanique/physique est complexe à répliquer pour le premier venu, sans avoir une utilité fondamentale (l'appareil ne contient pas vraiment de composants radio/réception. Il se connecte "simplement" à différentes web radios via internet)



Ce serait plus adapté au grand public s'il le sortait sous la forme d'une carte virtuelle accessible sur un site.



EDIT :

