Vidéo : Comment faire pour que les gens portent leur masque correctement Posté par Koreus

Un homme a une technique pour que les gens portent leur masque correctement.



Vidéo (39s) : Astuce pour que les gens portent leur masque correctement





Sur le même sujet :

Vidéo : Les gens avec un masque dans les magasins Vidéo : Une femme utilise sa culotte comme masque de protection Vidéo : Le masque d'un barbu Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2430 Karma: 1624 Re: Comment faire pour que les gens portent leur masque c... 6 t'es passé de drôle à chiant en une phrase politique de merde à la fin... c'est dommage

12 commentaires Auteur Conversation erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2430 Karma: 1624 Re: Comment faire pour que les gens portent leur masque c... Re: Comment faire pour que les gens portent leur masque c... 6 t'es passé de drôle à chiant en une phrase politique de merde à la fin... c'est dommage zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 733 Karma: 2242 Re: Comment faire pour que les gens portent leur masque c... Re: Comment faire pour que les gens portent leur masque c... 3 oui, enfin... si tu tombes sur un habitué du club "Fucking Blue Boy", tu prends des risques quand même Programaths Je suis accro Inscrit le: 7/6/2004 Envois: 528 Karma: 186 Re: Comment faire pour que les gens portent leur masque c... Re: Comment faire pour que les gens portent leur masque c... 1

@erwaninho

t'es passé de drôle à chiant en une phrase politique de merde à la fin... c'est dommage



Vraiment ça!



Moi aussi, je ne vois vraiment pas en quoi la "masculinité toxique" a un rapport avec le fait de se dire "Oh, je ferais mieux de ne pas mal mettre mon masque pour ne pas envoyer un message que je ne veux pas".



Ce serais sympa de voir la réaction des gens ^^ Citation :Vraiment ça!Moi aussi, je ne vois vraiment pas en quoi la "masculinité toxique" a un rapport avec le fait de se dire "Oh, je ferais mieux de ne pas mal mettre mon masque pour ne pas envoyer un message que je ne veux pas".Ce serais sympa de voir la réaction des gens ^^ T0ut0un3 Je viens d'arriver Inscrit le: 9/11/2016 Envois: 3 Re: Comment faire pour que les gens portent leur masque c... Re: Comment faire pour que les gens portent leur masque c... 2

https://www.tiktok.com/@jkabobs/video/6865426175406116102 PLAGIAT Kailyana Je m'installe Inscrit le: 22/12/2010 Envois: 416 Karma: 494 Re: Comment faire pour que les gens portent leur masque c... Re: Comment faire pour que les gens portent leur masque c... 0 @Programaths oui c'est clair que la 1ere demarche c'est plutot de dire "met ton masque , c'est la regle, preserve ta santé et celle des autres".

C'est assez orienté de dire "homophobie" alors qu'il a choisit d'emblé un argument de type "met ton masque sinon t'es gay". FiFidacier Je viens d'arriver Inscrit le: 20/12/2012 Envois: 38 Re: Comment faire pour que les gens portent leur masque c... Re: Comment faire pour que les gens portent leur masque c... 1 Donc ce sont les gays qui transmettent le virus? psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 326 Karma: 667 Re: Comment faire pour que les gens portent leur masque c... Re: Comment faire pour que les gens portent leur masque c... 0 je ne porte le masque qu'en période de carnaval (février-mars) ^^ ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 824 Karma: 1155 En ligne ! Re: Comment faire pour que les gens portent leur masque c... Re: Comment faire pour que les gens portent leur masque c... 0 Bah sinon si t'as un physique menaçant, tu dis "Mets ton masque sinon je t'encule", ça aura le même effet...



Et comment il fait pour les femmes ou les enfants ? bento Je suis accro Inscrit le: 15/12/2013 Envois: 1027 Karma: 1037 En ligne ! Re: Comment faire pour que les gens portent leur masque c... Re: Comment faire pour que les gens portent leur masque c... 0 TikTok + pas drôle + propagande politique marxiste de merde + chouineur



Vraiment on a été gâtés avec cette vidéo Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3601 Karma: 14810 En ligne ! Re: Comment faire pour que les gens portent leur masque c... Re: Comment faire pour que les gens portent leur masque c... 0 @T0ut0un3 Donc tout le monde essaie d'attirer l'attention des autres sur les réseaux sociaux en faisant les mêmes blagues... consternant. lateek Je m'installe Inscrit le: 27/6/2012 Envois: 155 Karma: 405 En ligne ! Re: Comment faire pour que les gens portent leur masque c... Re: Comment faire pour que les gens portent leur masque c... 0 C'est même pas lui qui parle, c'est juste du playback sur une bande son. Je comprend pas trop le principe, et visiblement ils sont plusieurs à faire ça. Ekozz Je m'installe Inscrit le: 3/2/2014 Envois: 172 Karma: 719 En ligne ! Re: Comment faire pour que les gens portent leur masque c... Re: Comment faire pour que les gens portent leur masque c... 0 T0ut0un3 c'est pas du plagiat, c'est le fonctionnement de tiktok, tu reprends le son de quelqu'un d'autre pour en faire une vidéo :

https://www.tiktok.com/music/original-sound-6864226618076859142



C'est ridicule à souhait, j'en conviens. c'est pas du plagiat, c'est le fonctionnement de tiktok, tu reprends le son de quelqu'un d'autre pour en faire une vidéo :C'est ridicule à souhait, j'en conviens. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.