Vidéo : La magicienne Léa Kyle change de vêtements dans l'émission Penn and Teller: Fool Us (États-Unis) Posté par Koreus

La magicienne française Léa Kyle change de vêtements dans l'émission Fool Us diffusée sur la chaîne américaine The CW.



Vidéo (8mn53s) : La magicienne Léa Kyle change de vêtements dans Fool Us





Certains changements sont "faciles" mais pas tous. Le coup de la robe verte qui vient toute seule m'a soufflé.

Rien fait, mais tout vu.



Certains changements sont "faciles" mais pas tous. Le coup de la robe verte qui vient toute seule m'a soufflé.

15 commentaires Auteur Conversation Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2560 Karma: 4416 En ligne ! Re: La magicienne Léa Kyle change de vêtements dans l&apo... Re: La magicienne Léa Kyle change de vêtements dans l&apo... 0

Signé le relou LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3253 Karma: 7998 Re: La magicienne Léa Kyle change de vêtements dans l&apo... Re: La magicienne Léa Kyle change de vêtements dans l&apo... 0 The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.



Bon perso je l'ai déjà vue en partie dans la chambre de liens donc c'est pas trop grave ^^' Citation :Bon perso je l'ai déjà vue en partie dans la chambre de liens donc c'est pas trop grave ^^' larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 639 Karma: 1085 Re: La magicienne Léa Kyle change de vêtements dans l&apo... Re: La magicienne Léa Kyle change de vêtements dans l&apo... 0 1/10 pour l'originalité d'un tour jamais vu corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1215 Karma: 2839 Re: La magicienne Léa Kyle change de vêtements dans l&apo... Re: La magicienne Léa Kyle change de vêtements dans l&apo... 0 Cocorico ! Tophus Je suis accro Inscrit le: 1/3/2012 Envois: 564 Karma: 101 Re: La magicienne Léa Kyle change de vêtements dans l&apo... Re: La magicienne Léa Kyle change de vêtements dans l&apo... 0 C'est chiant... KnightPower Je viens d'arriver Inscrit le: 7/6/2018 Envois: 19 Re: La magicienne Léa Kyle change de vêtements dans l&apo... Re: La magicienne Léa Kyle change de vêtements dans l&apo... 0 ça me rappelle un certain Arturo Brachetti qui faisait ce même genre de tour à l'époque année 2010,

Après j'en ai vu plein d'autre qui faisait ça aussi...

Je crois que ça porte un nom de changer d'habit à chaque fois, ce sont : les habitués, parce que les habits ils meurent et t'en reportent d'autre mais j'suis pas sûr du nom, ni de la définition d'ailleurs... Koreame Je suis accro Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 1867 Karma: 1898 Re: La magicienne Léa Kyle change de vêtements dans l&apo... Re: La magicienne Léa Kyle change de vêtements dans l&apo... 0 larzuc

Citation : 1/10 pour l'originalité d'un tour jamais vu

Les Arturo Bra chetti m'en tombent que tu puisses penser ça de ce tour.

Edit :

@KnightPower

Esprit communiquant Citation :LesBram'en tombent que tu puisses penser ça de ce tour.Edit :Esprit communiquant Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 8629 Karma: 5900 Re: La magicienne Léa Kyle change de vêtements dans l&apo... Re: La magicienne Léa Kyle change de vêtements dans l&apo... 0 Vous navigateur est trop vieux

Mais je t'ai plussoyé, et j'ai trouvé le tour hyper cool. En plus elle est sublime, et française Avec la pause au bon moment, ont voit la robe verte et celle à fleurs partir dans la cabine:p Ouais je suis pas marrantMais je t'ai plussoyé, et j'ai trouvé le tour hyper cool. En plus elle est sublime, et française jerku Je viens d'arriver Inscrit le: 23/3/2010 Envois: 97 Karma: 148 Re: La magicienne Léa Kyle change de vêtements dans l&apo... Re: La magicienne Léa Kyle change de vêtements dans l&apo... 2 @Karalol



Sauf que c'est pas ça (en tous cas pas tout le temps). Pose toi la question du pourquoi de la cabine d'essayage rideau noir ; )

Franchement vous êtes blasé les gars, on est en direct, c'est pas un film...pas de trucage numérique pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6362 Karma: 1800 Re: La magicienne Léa Kyle change de vêtements dans l&apo... Re: La magicienne Léa Kyle change de vêtements dans l&apo... 0 Super numéro bravo madame ! Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2560 Karma: 4416 En ligne ! Re: La magicienne Léa Kyle change de vêtements dans l&apo... Re: La magicienne Léa Kyle change de vêtements dans l&apo... 0

@-MaDJiK-

Je t'aurais bien dit que le coup de la robe verte qui vient toute seule m'a soufflé aussi.



Je t'aurais bien dit que le coup de la robe verte qui vient toute seule m'a soufflé aussi.

Malheureusement, j'ai coupé au bout de quelques secondes parce que j'ai déjà tout vu.