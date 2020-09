La magicienne Léa Kyle change de vêtements dans Fool Us

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

La magicienne française Léa Kyle, spécialisée dans le changement de costume appelé Quick Change, a réalisé un numéro très impressionnant dans l'émission Penn and Teller: Fool Us diffusée le lundi 24 août 2020 sur la chaîne américaine The CW.

change changement kyle magie penn quick teller vetement