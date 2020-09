Vidéo : Une nouvelle bande-annonce du film « Mourir peut attendre » (James Bond) Posté par Skwatek

Universal Pictures vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce du film d'espionnage « Mourir peut attendre » (No Time to Die), 25ème aventure cinématographique de James Bond.



Vidéo (2mn40s) : James Bond - Mourir peut attendre (Trailer #2)





Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 248 Karma: 680 En ligne ! Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Mourir peut atte... Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Mourir peut atte... 1 J'en ai l'eau à la bouche ! zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 740 Karma: 2269 Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Mourir peut atte... Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Mourir peut atte... 1 @Bricci il s'agirait de grandir Skwatek Je poste trop Inscrit le: 26/11/2005 Envois: 42354 Karma: 17975 En ligne ! Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Mourir peut atte... Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Mourir peut atte... 0 @zoneh : ... Il s'agirait de grandir... Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 248 Karma: 680 En ligne ! Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Mourir peut atte... Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Mourir peut atte... 1 @zoneh Ba rien que le canal, plaît-il ! rorodsr300 Je viens d'arriver Inscrit le: 31/3/2020 Envois: 17 Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Mourir peut atte... Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Mourir peut atte... 0 Encore une bande annonce ou je me dis: « c'est bon, j'ai déjà vu tout le film, pas la peine de me déplacer... » alka_ Je m'installe Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 154 Karma: 116 Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Mourir peut atte... Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Mourir peut atte... 0 quelle tristesse (intellectuelle) ces blockbusters... dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2324 Karma: 5118 Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Mourir peut atte... Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Mourir peut atte... 0 le méchant est un sosie de freddy mercury ! savent plus quoi inventer ... Valcross Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 166 Karma: 144 En ligne ! Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Mourir peut atte... Re: Une nouvelle bande-annonce du film « Mourir peut atte... 0

@dtclulu

le méchant est un sosie de freddy mercury ! savent plus quoi inventer ...



@dtclulu

le méchant est un sosie de freddy mercury ! savent plus quoi inventer ...

Rami Malek est un bon acteur, il l'a prouvé dans Mr Robot. A voir si le personnage derrière n'est pas juste une caricature de méchant. Mais je ne me fais pas de soucis pour son jeu d'acteur.