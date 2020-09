Vidéo : Un journaliste infiltre la police et témoigne du racisme, violence et manque de budget Posté par Alex333

France : Le journaliste Valentin Gendrot infiltre la police et témoigne du racisme et de la violence de part d'une minorité de policiers, du système qui fait que la majorité des collègues policiers couvrent leurs collègues, de la formation "low cost" de 3 mois, ainsi que et du manque de budget pour les policiers. Le journaliste affirme avoir des preuves de ce qu'il a vu. Après avoir accordé des interviews à plusieurs médias, le journaliste publie son livre "Flic" ce jeudi.







Vidéo (8mn6s) : Un journaliste raconte son infiltration dans la police





pure_demo Je viens d'arriver Inscrit le: 18/6/2014 Envois: 78 Re: Un journaliste infiltre la police et témoigne du raci... 0 Rien de nouveau.... Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3821 Karma: 5786 En ligne ! Re: Un journaliste infiltre la police et témoigne du raci... 0 En vérité il est zaraf parce qu il pensait tomber sur des exactions et que finalement les policiers parlent de "batard" pour parler des delinquants...il s imaginait que les mecs partaient en ratonnade et tout...limite tomber sur des membres du KKK...comment il a dû être déçu. J ai presque de la peine pour lui. Zwitterion Je masterise ! Inscrit le: 10/8/2005 Envois: 2258 Karma: 586 En ligne ! Re: Un journaliste infiltre la police et témoigne du raci... 0

il s imaginait que les mecs partaient en ratonnade et tout...limite tomber sur des membres du KKK...comment il a dû être déçu. J ai presque de la peine pour lui.



Tu n'as pas vu la vidéo jusqu'au bout apparement ?

Il explique qu'il a vu au moins 4 fois un migrant se faire embarquer dans un fourgon, tabasser, et relâcher dans la nature 4km plus loin.





les policiers parlent de "batard" pour parler des delinquants...

Non non, pas "les délinquants". Les noirs et les arabes. Mais on a bien compris que pour les policiers c'est la même chose.

Tu n'as pas vu la vidéo jusqu'au bout apparement ?Il explique qu'il a vu au moins 4 fois un migrant se faire embarquer dans un fourgon, tabasser, et relâcher dans la nature 4km plus loin.

Non non, pas "les délinquants". Les noirs et les arabes. Mais on a bien compris que pour les policiers c'est la même chose. La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 710 Karma: 2979 En ligne ! Re: Un journaliste infiltre la police et témoigne du raci... 0 Je suis pas très étonné de ce témoignage. Quand je faisais mes études, j'ai souhaité faire mon mémoire de recherche sur la police, et j'ai patrouillé en brigade avec eux pendant 6 mois. Dès la première nuit, les agents me demandent si j'aime les "bounty", puis m'emmènent à la chasse aux prostituées africaines. Des anecdotes comme ça, j'ai eu le temps d'en voir plein d'autres, et sans même avoir cherché à "m'infiltrer".



Mais j'ai aussi vu de belles choses, comme des policiers accompagner des personnes à la rue pour les déposer dans des lieux d'hébergements, parce que le Samu Social était occupé ailleurs.



Mais j'ai aussi vu de belles choses, comme des policiers accompagner des personnes à la rue pour les déposer dans des lieux d'hébergements, parce que le Samu Social était occupé ailleurs.

Alors, j'espère que ce bouquin n'est pas qu'une liste de petites histoires, mais présente une analyse des évènements. Parce qu'on sait que c'est un métier en souffrance, et que cette souffrance elle génère de la violence. Autant, on arrive facilement à mettre le mot "burn out" sur la violence d'un infirmier dans un ehpad, autant pour un policier on se pose moins la question. On voit sans arrêt des témoignages de violences, mais on lit rarement des analyses fines des causes qui ont conduit à ces évènements, comme si on limitait leurs explications à la seule personnalité des individus.