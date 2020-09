Un journaliste raconte son infiltration dans la police

France : Le journaliste Valentin Gendrot infiltre la police et témoigne du racisme et de la violence de part d'une minorité de policiers. Le journaliste de 29 ans a passé deux ans de sa vie à infiltrer les rangs de la police dans le but de raconter le quotidien d'un policier, et du mal-être de la profession. Il a démarré par une formation de 12 semaines à l'école de police, qui lui donnera le droit de porter une arme sur la voie publique « En 3 mois seulement, je vais avoir une habilitation pour porter une arme sur la voie publique [...] Je me dis Wow, c'est vraiment de la police low-cost »

infiltration interview journaliste police racisme temoignage violence