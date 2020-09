Vidéo : Novak Djokovic est disqualifié après avoir envoyé une balle sur une juge de ligne (US Open) Posté par Adr1enb

Novak Djokovic est disqualifié de l'US Open après avoir envoyé involontairement une balle sur une juge de ligne durant son huitième de finale face à Pablo Carreño Busta.



Vidéo (1mn10s) : Djokovic disqualifié après avoir envoyé une balle sur une juge de ligne (US Open)





Le réglement est appliqué strictement. C'est en appliquant strictement le réglement sur des actes potentiellement dangereux qu'on arrive à ce qu'ils disparaissent. Intentionnel ou pas le tir d'une balle au hasard ne doit pas être.

Dans les sports de combat, on ne discute pas sur les intensions: les gestes dangereux sont sanctionnés.

Je ne vois que dans le foot des discussions à n'en plus finir et au final un tirage aléatoire pour savoir s'il y a carton ou pas.

PS. @lechatpotte La juge de ligne est concentrée sur sa ligne pendant tout l'échange. L'échange est fini, elle se repose l'esprit plutôt que de guetter une balle venue de nulle part.



Dans les sports de combat, on ne discute pas sur les intensions: les gestes dangereux sont sanctionnés.



Je ne vois que dans le foot des discussions à n'en plus finir et au final un tirage aléatoire pour savoir s'il y a carton ou pas.



PS. @lechatpotte La juge de ligne est concentrée sur sa ligne pendant tout l'échange. L'échange est fini, elle se repose l'esprit plutôt que de guetter une balle venue de nulle part.

17 commentaires Auteur Conversation chocobo12 Je suis accro Inscrit le: 17/9/2014 Envois: 646 Karma: 813 Re: Novak Djokovic est disqualifié après avoir envoyé une... Re: Novak Djokovic est disqualifié après avoir envoyé une... 0 Dangereux comme sport. Imaginez elle était en train de bailler à ce moment la, elle aurait pu avaler la balle ! lechatpotte Je viens d'arriver Inscrit le: 6/5/2014 Envois: 58 Karma: 110 Re: Novak Djokovic est disqualifié après avoir envoyé une... Re: Novak Djokovic est disqualifié après avoir envoyé une... 0 Quels réflexes cette juge de ligne !

Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3606 Karma: 14855 Re: Novak Djokovic est disqualifié après avoir envoyé une... 0 C'est un peu abusé quand même parce qu'on voit bien que c'était absolument pas volontaire. gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2292 Karma: 1819 Re: Novak Djokovic est disqualifié après avoir envoyé une... 9 Le réglement est appliqué strictement. C'est en appliquant strictement le réglement sur des actes potentiellement dangereux qu'on arrive à ce qu'ils disparaissent. Intentionnel ou pas le tir d'une balle au hasard ne doit pas être.



la loi, c'est la loi, malheureusement. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2327 Karma: 5127 En ligne ! Re: Novak Djokovic est disqualifié après avoir envoyé une... Re: Novak Djokovic est disqualifié après avoir envoyé une... 0 en 83 ( c'est loin ...) , stephan edberg envoie sa balle sur un juge qui tombe et meurt 5 jours plus tard ...

edberg n'a pas été disqualifié et a gagné le tournoi ...



les tps changent ... Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3606 Karma: 14855 Re: Novak Djokovic est disqualifié après avoir envoyé une... Re: Novak Djokovic est disqualifié après avoir envoyé une... 0 C'est un peu abusé quand même parce qu'on voit bien que c'était absolument pas volontaire. gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2292 Karma: 1819 Re: Novak Djokovic est disqualifié après avoir envoyé une... Re: Novak Djokovic est disqualifié après avoir envoyé une... 9 Le réglement est appliqué strictement. C'est en appliquant strictement le réglement sur des actes potentiellement dangereux qu'on arrive à ce qu'ils disparaissent. Intentionnel ou pas le tir d'une balle au hasard ne doit pas être.



Dans les sports de combat, on ne discute pas sur les intensions: les gestes dangereux sont sanctionnés.



Je ne vois que dans le foot des discussions à n'en plus finir et au final un tirage aléatoire pour savoir s'il y a carton ou pas.



psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 329 Karma: 667 En ligne ! Re: Novak Djokovic est disqualifié après avoir envoyé une... 0 Neymar juge de ligne ??? Trucmachinchose Je viens d'arriver Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 46 Karma: 119 Re: Novak Djokovic est disqualifié après avoir envoyé une... 1 Ce n'est évidemment pas voulu, mais je pense qu'il paye pour tous les gestes d'énervement parfois beaucoup plus violent qu'il a eu dans des matches précédents. Là il n'a pas de bol que ça tape pile dans la gorge, ce qui doit être assez douloureux...et il a du bol que pour une fois son geste n'ait pas été plus violent.

Il ne s'énerve pas sur la décision et tend la main à l'arbitre, preuve qu'il a compris que c'était assez juste comme décision.... lateek Je m'installe Inscrit le: 27/6/2012 Envois: 156 Karma: 411 Re: Novak Djokovic est disqualifié après avoir envoyé une... 2 Effectivement ça semble dur, pourtant ce n'est que le règlement qui est appliqué à la lettre.

Il ne s'énerve pas sur la décision et tend la main à l'arbitre, preuve qu'il a compris que c’était assez juste comme décision.... lateek Je m'installe Inscrit le: 27/6/2012 Envois: 156 Karma: 411 Re: Novak Djokovic est disqualifié après avoir envoyé une... Re: Novak Djokovic est disqualifié après avoir envoyé une... 2 Effectivement ça semble dur, pourtant ce n'est que le règlement qui est appliqué à la lettre.

Par contre dommage pour l'US Open qui n'avait déjà que peu d'intérêt cette année ^^ Eygaar Je m'installe Inscrit le: 8/4/2008 Envois: 205 Re: Novak Djokovic est disqualifié après avoir envoyé une... Re: Novak Djokovic est disqualifié après avoir envoyé une... 1 @lechatpotte Quelle farce ? Un geste d'humeur qui porte atteinte à un membre du corps arbitral c'est disqualification point barre, c'est le règlement.

De mémoire c'est arrivé à Nalbandian et à Shapovalov, y'a pas de raison que Djokovic ne subisse pas la même chose. La vraie farce c'est s'il n'avait pas été disqualifié justement. Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 402 Karma: 2619 Re: Novak Djokovic est disqualifié après avoir envoyé une... Re: Novak Djokovic est disqualifié après avoir envoyé une... 1

@dtclulu

en 83 ( c'est loin ...) , stephan edberg envoie sa balle sur un juge qui tombe et meurt 5 jour plus tard ...

edberg n'a pas été disqualifié et a gagné le tournoi ...



les tps changent ...

Aucun rapport, Edberg a fait un service qui a malheureusement terminé dans la tête d'un juge. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2327 Karma: 5127 En ligne ! Re: Novak Djokovic est disqualifié après avoir envoyé une... 0 le rapport : ds les 2 cas , ce n'est pas voulu ^^ Spartak Je suis accro Inscrit le: 23/4/2006 Envois: 685 Karma: 726 En ligne ! Re: Novak Djokovic est disqualifié après avoir envoyé une... 0

@Mopimoi

Citation :

@dtclulu

en 83 ( c'est loin ...) , stephan edberg envoie sa balle sur un juge qui tombe et meurt 5 jour plus tard ...

edberg n'a pas été disqualifié et a gagné le tournoi ...

les tps changent ...

Aucun rapport, Edberg a fait un service qui a malheureusement terminé dans la tête d'un juge.

Sur la couille, et en tombant de douleur il s'est fracassé le crâne.

@Mopimoi

Citation :

@dtclulu

en 83 ( c'est loin ...) , stephan edberg envoie sa balle sur un juge qui tombe et meurt 5 jour plus tard ...

edberg n'a pas été disqualifié et a gagné le tournoi ...



les tps changent ...

Aucun rapport, Edberg a fait un service qui a malheureusement terminé dans la tête d'un juge.



