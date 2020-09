Vidéo : Le journaliste Thomas Huchon explique l'effet Dunning-Kruger Posté par LeCromwell

Le journaliste Thomas Huchon spécialiste du web, des fake news et des théories complotistes nous explique l'effet Dunning-Kruger



Vidéo (3mn39s) : L'effet Dunning-Kruger expliqué





_hans Je m'installe Inscrit le: 19/6/2017 Envois: 124 Karma: 572 Re: Le journaliste Thomas Huchon explique l'effet Du... Re: Le journaliste Thomas Huchon explique l'effet Du... 3 Je trouve la conclusion formidable. zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 750 Karma: 2291 En ligne ! Re: Le journaliste Thomas Huchon explique l'effet Du... Re: Le journaliste Thomas Huchon explique l'effet Du... 1 Ce n'est pas parceque tu lis mon commentaire que tu as compris mon commentaire alvein Je masterise ! Inscrit le: 15/1/2014 Envois: 2574 Karma: 995 En ligne ! Re: Le journaliste Thomas Huchon explique l'effet Du... Re: Le journaliste Thomas Huchon explique l'effet Du... 2





C'est la confiance par rapport à la connaissance.



C'est la confiance par rapport à la connaissance.

edit: @Koreus pourquoi le site remplace mon image par un lien dégeux Le mec te trace une courbe sans montrer les unités. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, la courbe ne veut absolument rien dire.C'est la confiance par rapport à la connaissance.edit: @pourquoi le site remplace mon image par un lien dégeux eldran64 Je viens d'arriver Inscrit le: 21/10/2014 Envois: 46 Re: Le journaliste Thomas Huchon explique l'effet Du... Re: Le journaliste Thomas Huchon explique l'effet Du... 0

Pour aller un brin plus loin, j'imagine que l'effet Dunning-Kruger doit pouvoir être augmenté par l'effet de Halo et ainsi conforter les gens dans l'ignorance et la croyance:

Très intéressant comme petite vidéo. Pour ceux qui l'ont vu et qui souhaitent aller un brin plus loin, Defekator en parle aussi très bien:
Pour aller un brin plus loin, j'imagine que l'effet Dunning-Kruger doit pouvoir être augmenté par l'effet de Halo et ainsi conforter les gens dans l'ignorance et la croyance:
https://www.youtube.com/watch?v=xJO5GstqTSY gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 144 Karma: 203 Re: Le journaliste Thomas Huchon explique l'effet Du... Re: Le journaliste Thomas Huchon explique l'effet Du... 0 Juste avant qu'il démarre sa conclusion, je me disais..."peut-être qu'il est en pleine montagne de la stupidité sur l'effet Hans Krueger" Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8720 Karma: 21514 Re: Le journaliste Thomas Huchon explique l'effet Du... Re: Le journaliste Thomas Huchon explique l'effet Du... 0 Le plus sûr pour ne pas tomber dans le complotisme, c'est de suivre les opinions de Thomas Huchon. gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 144 Karma: 203 Re: Le journaliste Thomas Huchon explique l'effet Du... Re: Le journaliste Thomas Huchon explique l'effet Du... 0

@alvein

Le mec te trace une courbe sans montrer les unités. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, la courbe ne veut absolument rien dire.





Il s'adapte au public cible... si il commence à expliquer le graphique, c'est mort. Citation :Il s'adapte au public cible... si il commence à expliquer le graphique, c'est mort. marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 332 Karma: 562 Re: Le journaliste Thomas Huchon explique l'effet Du... Re: Le journaliste Thomas Huchon explique l'effet Du... 0 @_hans Je ne suis pas sûr de bien comprendre la conclusion, si j'ai bien compris. gattaca Je m'installe Inscrit le: 5/9/2015 Envois: 213 Karma: 306 Re: Le journaliste Thomas Huchon explique l'effet Du... Re: Le journaliste Thomas Huchon explique l'effet Du... 0 Le mont Stupidité est plus fréquenté encore que le Mont Blanc, ces temps-ci... GodTenore Je m'installe Inscrit le: 20/5/2016 Envois: 200 Karma: 211 Re: Le journaliste Thomas Huchon explique l'effet Du... Re: Le journaliste Thomas Huchon explique l'effet Du... 4



C'est parce que tu crois avoir compris comment insérer une image dans ton commentaire mais que tu n'as pas encore acquis les connaissances suffisantes pour le faire Citation :C'est parce que tu crois avoir compris comment insérer une image dans ton commentaire mais que tu n'as pas encore acquis les connaissances suffisantes pour le faire Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3835 Karma: 5804 En ligne ! Re: Le journaliste Thomas Huchon explique l'effet Du... Re: Le journaliste Thomas Huchon explique l'effet Du... 0 , je tiens a le preciser) La désinformation et la fake news le grands combat de notre gouvernement (que j aimes, je tiens a le preciser) dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2330 Karma: 5157 En ligne ! Re: Le journaliste Thomas Huchon explique l'effet Du... Re: Le journaliste Thomas Huchon explique l'effet Du... 2 y a qd même pas mal de gens qui restent bloqués en haut de la première montée ... Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3614 Karma: 14861 En ligne ! Re: Le journaliste Thomas Huchon explique l'effet Du... Re: Le journaliste Thomas Huchon explique l'effet Du... 0 J'ai aussi l'impression que certains journalistes aiment se donner l'air intéressant en essayant d'expliquer des phénomènes sociologiques avec des courbes et des noms qui impressionnent... alors qu'au final, je crois qu'on peut juste expliquer tout ça par une bonne dose de stupidité + une bonne dose d'ignorance + une bonne dose de méfiance vis à vis des médias et des pouvoirs publics (pas forcément injustifiée).