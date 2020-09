Vidéo : Une médecin déclare que le masque est un « rituel pédo-satanique » Posté par ZzZzZ

Eve Engerer, médecin dans le Bas-Rhin, déclare que le masque est un « rituel pédo-satanique ».



Vidéo (39s) : « Le masque, c'est un rituel pédo-satanique »





Sur le même sujet :

Vidéo : Astuce pour que les gens portent leur masque correctement Vidéo : Les gens avec un masque dans les magasins Vidéo : La ministre Agnès Pannier-Runacher oublie son masque Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires momoaliz Je suis accro Inscrit le: 13/10/2015 Envois: 1989 Karma: 1265 Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 18 Elle ne serait pas plutôt l'aigle sur la "montagne de la stupidité", elle? Framby Je m'installe Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 471 Karma: 1538 Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 7



Sinon le "je suis un aigle" m'a achevé...



Ca ne serait pas celui-là d'aigle par hasard?:p



Vous navigateur est trop vieux Je serais curieux de connaître la signification d'un rituel pédo-satanique, j'ai un peu de mal à visualiser làSinon le "je suis un aigle" m'a achevé...Ca ne serait pas celui-là d'aigle par hasard?:p

38 commentaires Auteur Conversation Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3839 Karma: 5810 En ligne ! Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 0 Arrrrgh!!! A un chiffre prêt j avais le quinté...VDM timer952 Je viens d'arriver Inscrit le: 24/9/2018 Envois: 8 Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 2 On croirait presque à un montage, une vidéo détournée. momoaliz Je suis accro Inscrit le: 13/10/2015 Envois: 1989 Karma: 1265 Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 18 Elle ne serait pas plutôt l'aigle sur la "montagne de la stupidité", elle? Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 256 Karma: 700 Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 4 Si on la met dans la même pièce que miss "contre natur'en" l'univers explose, il parait ! Framby Je m'installe Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 471 Karma: 1538 Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 7



Sinon le "je suis un aigle" m'a achevé...



Ca ne serait pas celui-là d'aigle par hasard?:p



Vous navigateur est trop vieux Je serais curieux de connaître la signification d'un rituel pédo-satanique, j'ai un peu de mal à visualiser làSinon le "je suis un aigle" m'a achevé...Ca ne serait pas celui-là d'aigle par hasard?:p themightycarrot Je m'installe Inscrit le: 2/4/2014 Envois: 173 Karma: 271 Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 5 Tiens, STRIP TEASE a repris ? apsylon Je viens d'arriver Inscrit le: 5/8/2016 Envois: 55 Karma: 196 Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 0 Se droguer c'est maaal

21210 Je masterise ! Inscrit le: 23/8/2015 Envois: 4226 Karma: 2337 Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 5 C'est la "fameuse" médecin spécialiste de "l'hypnose humaniste" qui délivre des faux certificats anti-masques, qui accuse le gouvernement de mentir sur le COVID et qui est dans l’œil du cyclone (logique) de l'ordre des médecins.

BFM a flairé le bon larron et avec ces phrases à l'emporte-pièce, les deux s'auto-alimentent.

Dans le Bas-Rhin, un des départements qui a été les plus touchés... J'ai du mal à comprendre comment elle a pu en arriver là. bobolebobo Je m'installe Inscrit le: 21/1/2013 Envois: 143 Karma: 255 Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 4 C’est amusant, dans ses « ca vous va ? », on sent une posture défensive... est ce que sa très bonne intuition lui a déjà soufflé qu’on allait se foutre de sa gueule ? Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 313 Karma: 831 Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 0 L'effet Thomas Huchon vous voyez ... bilou001 Je m'installe Inscrit le: 24/11/2013 Envois: 367 Karma: 414 Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 0 Elle s'en Bas le Rhin des messieurs Duning et Kruger. kimkeller Je suis accro Inscrit le: 26/3/2014 Envois: 542 Karma: 160 Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 0 elle m'a convaincue moi ! Elle parle de uoi en fait ? de la chaine alimentaire ? J'ai pas trop bien compris en fait mdr Maurice95 Je m'installe Inscrit le: 23/3/2018 Envois: 388 Karma: 674 Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 1 Alors qu'en fait c'est un complot des forces judéo-maçonniques au service des reptiliens ! Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3616 Karma: 14877 Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 0 On l'a connue plus drôle Isabelle Nanty... quoique... CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14375 Karma: 17770 Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 4 erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2443 Karma: 1644 Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 4 bon bah voilà, grâce à sa médiatisation elle va gagner une radiation de l'ordre avec interdiction d'exercice



à l'époque ce genre de tarés continuait à exercer car ils arrivaient à obtenir un petit pouvoir local avec des patients soumis... bon débarras Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3616 Karma: 14877 Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 1 Dans le même ordre d'idée, une connaissance sur Facebook a partagé ça il y a peu. Accrochez-vous, c'est du lourd.





ALERTE: TOUTE LA VÉRITÉ SUR LA COVID19 Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5140 Karma: 4843 Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 0 Framby

Le "rituel pédo-satanique", c'est comme le "petit Jésus dans la crèche", mais à l'envers.



Et Satan l'habite. Le "rituel pédo-satanique", c'est comme le "petit Jésus dans la crèche", mais à l'envers.Et Satan l'habite. franloco Je viens d'arriver Inscrit le: 25/1/2007 Envois: 2 Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 4 Punaise, elle est bien perchée pour un aigle. Arthur34 Je m'installe Inscrit le: 12/10/2014 Envois: 453 Karma: 717 Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 3 J'ai la très bonne intuition qu'elle va devenir un mème Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3839 Karma: 5810 En ligne ! Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 2

NAANNNN!!?? ELLE A RAISON!! MythicMan Je viens d'arriver Inscrit le: 5/6/2020 Envois: 38 Karma: 56 Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 2 C'est comme ça que naissent les sectes : des discours délirants, un ego démesuré, et des gens en situation de faiblesse.

Bye bye en tout cas et bon débarras, j'espère que le conseil va se charger de son cas délirant. MrJhack Je m'installe Inscrit le: 25/6/2010 Envois: 128 Karma: 156 Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 0 sait-elle qu'elle peut manger son caca ?

la preuve, les chiens le font... et la nature, c'est naturel ! Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8724 Karma: 21518 Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 0

Vous navigateur est trop vieux

...rien compris Les aigles mangent des vers de terre?...rien compris Framby Je m'installe Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 471 Karma: 1538 Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 0 Barbatos Ah ouais, du très très lourd! Le SIDA, rien que ça Ah ouais, du très très lourd! Le SIDA, rien que ça ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 833 Karma: 1166 Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 2 erwaninho



Ah bah elle va certainement plus exercer officiellement mais tu peux être sur qu'elle va continuer à exercer d'une autre façon, ça sera un peu plus sectaire.



Au moins le Docteur Lulu était sympatique lui !



La vidéo est déjà passée :



STRIP TEASE - Docteur Lulu Ah bah elle va certainement plus exercer officiellement mais tu peux être sur qu'elle va continuer à exercer d'une autre façon, ça sera un peu plus sectaire.Au moins le Docteur Lulu était sympatique lui !La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2333923 STRIP TEASE - Docteur Lulu _Servietsky_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 2900 Karma: 3763 En ligne ! Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 0 Aussi crédible que les micro-trottoirs des militants du FN pendant les élections, ou des casseurs pendant les manifs de gilets jaune.



Enfin bon visiblement la technique fonctionne toujours.



"Qui sont les Anti-Masques ?" BFM répond pour vous ! voici un échantillon représentatif : odyxo Je suis accro Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 1365 Karma: 1168 Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 0 quand je vois des abrutis comme elle, j'ai honte de ma profession.



@Barbatos je l'ai vu et surtout je suis aller voir les fameuse références scientifiques qui étayent ses propos... et comment dire... PARIS MATCh n'est pas vraiment la source scientifique la plus serieuse que je connaisse. Quand au reste, c'est complètement détourné du propos initial, voire même complètement extrapolé (genre un brevet sur une nano machine qui imite un moteur, ben ça devient un moyen de contrôler un individu à distance et de récupérer des données biometrique en masse via vos smartphone...) Captain_Fleurt Je viens d'arriver Inscrit le: 13/7/2020 Envois: 34 Karma: 72 En ligne ! Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 0 @_Servietsky_ bien sûr les aigles masqués sont un complot de bfm ne vous agitez pas petite serviette céleste les gens en camionnette qui viennent vous chercher sont très gentils et vont vous aider à vous habiller en attendant si vous avez encore deux ou trois secrets à dénoncer c'est le moment surtout lâchez vous et lâchez tout ça pourra aider à doser le cocktail gratuit que vous aurez pendant vos vacances. Schlawiner Je viens d'arriver Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 65 Karma: 59 Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 0



Sérieusement: il faut la mettre sur orbite à coups de pompes dans le cul. Elle l'aura encore mieux, sa vision globale. Elle sort d'un skete sur les sectch... euh... d'un sechk sur les teks... non... d'un sketch sur les sectes !Sérieusement: il faut la mettre sur orbite à coups de pompes dans le cul. Elle l'aura encore mieux, sa vision globale. tomdsign Je viens d'arriver Inscrit le: 26/2/2014 Envois: 99 Karma: 223 Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 0 A mon avis, elle a les clés de la pharmacie ... houki Je suis accro Inscrit le: 12/3/2010 Envois: 561 Karma: 408 Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 0 pédo satanique kesako ?



Après écouter BFM . . . JE préfère m'en passer perso tous les reportages son bidon ou sélectionner sur une vision bien précise des choses . dacaid Je m'installe Inscrit le: 12/4/2007 Envois: 340 Karma: 1033 Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 2 Tiens, BFM interviewe les grolandais maintenant ? tassadar44 Je m'installe Inscrit le: 9/10/2013 Envois: 500 Karma: 198 Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 0 Je propose de faire signer une charte pour le jour où elle serait hospitalisée...

Mais madame j'ai une très bonne intuition, vous n'avez rien !

Elle est pas censée être punie par la loi à manipuler les mongoliens qui sont à côtés et facilement enrôlable dans sa doctrine ? Une secte ? Elle leur dirait d'aller se faire exploser pour être libérée que ces ânes le feraient.

J'ai peur. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3270 Karma: 8088 En ligne ! Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 0 Ça va vraiment trop loin ces deepfake, ça se voit tout de suite qu'ils lui font dire n'importe quoi! Volodia Je viens d'arriver Inscrit le: 14/8/2019 Envois: 68 Karma: 66 Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... Re: Une médecin déclare que le masque est un « rituel péd... 0 Sinon sur la vignette j'ai eu l'impression qu'elle portait une barbichette... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.