Vidéo : Quel est le numéro de la place de parking ? Posté par Kenny

Quel est le numéro de la place de parking ? Vous avez 20 secondes.



Vidéo (27s) : Numéro de la place de parking (Jeu)





Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1801 Karma: 2835 Re: Quel est le numéro de la place de parking ? 6 @lel-lel Je n'ai pas trouvé,

Une expérience assez rude. zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 757 Karma: 2311 En ligne ! Re: Quel est le numéro de la place de parking ? 6 La mer noire?

25 commentaires Auteur Conversation pbag73 Je m'installe Inscrit le: 3/1/2014 Envois: 123 Re: Quel est le numéro de la place de parking ? Re: Quel est le numéro de la place de parking ? 2 87

trop facile... zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 757 Karma: 2311 En ligne ! Re: Quel est le numéro de la place de parking ? Re: Quel est le numéro de la place de parking ? 6 La mer noire? ultranawak Je m'installe Inscrit le: 12/1/2011 Envois: 200 Karma: 361 Re: Quel est le numéro de la place de parking ? Re: Quel est le numéro de la place de parking ? 1 C'est relativement connu :| New_Tella Je m'installe Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 138 Karma: 51 Re: Quel est le numéro de la place de parking ? Re: Quel est le numéro de la place de parking ? 3 42 lel-lel Je viens d'arriver Inscrit le: 6/12/2018 Envois: 8 Re: Quel est le numéro de la place de parking ? Re: Quel est le numéro de la place de parking ? 5 S'il vous plait,,que chacun de vous me dise si il a trouvé ou non et si c'était trop facile, c'est très important que je sache celà !



Merci, bisou ! tictof Je suis accro Inscrit le: 9/8/2007 Envois: 758 Karma: 374 Re: Quel est le numéro de la place de parking ? Re: Quel est le numéro de la place de parking ? 1 Me suis fait eu. Pas trouvé arvernman Je suis accro Inscrit le: 11/1/2013 Envois: 558 Karma: 1381 Re: Quel est le numéro de la place de parking ? Re: Quel est le numéro de la place de parking ? 1 Moi c'est la voiture qui m'a aidé.



Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1801 Karma: 2835 Re: Quel est le numéro de la place de parking ? Re: Quel est le numéro de la place de parking ? 6 @lel-lel Je n'ai pas trouvé,

Une expérience assez rude. shinix Je suis accro Inscrit le: 16/3/2015 Envois: 551 Karma: 943 Re: Quel est le numéro de la place de parking ? Re: Quel est le numéro de la place de parking ? 3 On peut pas voir y'a une voiture dessus... delseb Je m'installe Inscrit le: 15/6/2007 Envois: 442 Karma: 910 Re: Quel est le numéro de la place de parking ? Re: Quel est le numéro de la place de parking ? 0 Pas trouvé, je suis parti sur une logique de chiffre qu'on pouvait lire à l'envers, j'en ai donc déduit que le suivant était 89.



Je me petitsuicide ! Wasab_II Je m'installe Inscrit le: 30/12/2016 Envois: 481 Karma: 1002 Re: Quel est le numéro de la place de parking ? Re: Quel est le numéro de la place de parking ? 0 j'ai trouvé du premier coup d'oeil que c'était 87 perso et j'ai jamais vu ce genre de vidéo avant bipbip Je viens d'arriver Inscrit le: 1/5/2020 Envois: 40 Re: Quel est le numéro de la place de parking ? Re: Quel est le numéro de la place de parking ? 0 Ma fille de 10 ans me l'a faite la semaine dernière et je l'ai trouvé: il suffit de se mettre dans la peau d'un enfant dans la cours de récréation. Forcément la solution ne doit pas être mathématique. CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14400 Karma: 17829 Re: Quel est le numéro de la place de parking ? Re: Quel est le numéro de la place de parking ? 0 Le compte à rebours est stressant. Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21220 Karma: 17375 Re: Quel est le numéro de la place de parking ? Re: Quel est le numéro de la place de parking ? 0 C'est beaucoup trop connu ce truc. Koreus en retard sur Facebook, c'est le monde à l'envers ! dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1493 Karma: 6176 Re: Quel est le numéro de la place de parking ? Re: Quel est le numéro de la place de parking ? 0 Quelle est cette énigme la plus connue du net ? Vous avez 20 secondes. PtitKuro Je suis accro Inscrit le: 31/12/2010 Envois: 545 Karma: 413 Re: Quel est le numéro de la place de parking ? Re: Quel est le numéro de la place de parking ? 0 Mais ya que les japonais qui se garent ainsi MythicMan Je viens d'arriver Inscrit le: 5/6/2020 Envois: 42 Karma: 62 Re: Quel est le numéro de la place de parking ? Re: Quel est le numéro de la place de parking ? 1 ouais surtout que c'est de la merde, la typologie des 8 est mal faite et ne respecte pas le fait qu'ils soient renversés. Spartak Je suis accro Inscrit le: 23/4/2006 Envois: 693 Karma: 758 Re: Quel est le numéro de la place de parking ? Re: Quel est le numéro de la place de parking ? 0

C'est con si t'avais pas ajouté "trop facile" tu serais passé pour quelqu'un d'intelligent... T'y étais presque ! Citation :C'est con si t'avais pas ajouté "trop facile" tu serais passé pour quelqu'un d'intelligent... T'y étais presque ! arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 266 Karma: 70 Re: Quel est le numéro de la place de parking ? Re: Quel est le numéro de la place de parking ? 0

@ultranawak

C'est relativement connu :|

Tout est relatif Citation :Tout est relatif ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 848 Karma: 1180 En ligne ! Re: Quel est le numéro de la place de parking ? Re: Quel est le numéro de la place de parking ? 0

Bah non 78 ! Selon où on se place c'est pas pareil !



Citation : Faut arrêter ces conneries de nord et de sud ! Une fois pour toutes, le nord, suivant comment on est tourné, ça change tout ! Citation :Bah non 78 ! Selon où on se place c'est pas pareil !Citation : MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1117 Karma: 1700 En ligne ! Re: Quel est le numéro de la place de parking ? Re: Quel est le numéro de la place de parking ? 0 M'en fous. Pour moi le parking c'est entre le 69 et le 71.

Des fois après, des fois avant...

faut juste que ma femme serre bien le frein à main avant de mettre le levier de vitesse au point mort.

Enfin...sexuellement parlant... SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 330 Karma: 621 Re: Quel est le numéro de la place de parking ? Re: Quel est le numéro de la place de parking ? 1 mais oui c'est claire ! c'est 87 ! Syden Je m'installe Inscrit le: 28/7/2017 Envois: 134 Karma: 185 Re: Quel est le numéro de la place de parking ? Re: Quel est le numéro de la place de parking ? 0

j'ai ri tout haut... mais pas de ton malheur.



je n'avais pas trouvé jadis, mais aujourd'hui, je la connaissais, donc c'était facile. Citation :j'ai ri tout haut... mais pas de ton malheur.je n'avais pas trouvé jadis, mais aujourd'hui, je la connaissais, donc c'était facile. Phadeb J'aime glander ici Inscrit le: 7/3/2007 Envois: 9129 Karma: 268 Re: Quel est le numéro de la place de parking ? Re: Quel est le numéro de la place de parking ? 0

@SoreN T'as reconnu aussi celle qui conduit. Bien vu !