Vidéo : Un automobiliste percute volontairement deux voleurs à l'arrachée sur une moto Posté par Koreus

Au Paraguay, un automobiliste a stoppé deux voleurs à l'arraché en percutant leur moto.



Vidéo (1mn) : Un automobiliste percute des voleurs à l'arraché (Paraguay)





Sur le même sujet :

Vidéo : Goéland voleur à l'arrachée Vidéo : Les Teletubbies volent un chariot élévateur Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1122 Karma: 1716 En ligne ! Re: Un automobiliste percute volontairement deux voleurs ... 12 Heureusement que l'automobiliste n'a pas été poursuivi. Il aurait pu se faire percuter. ThGraf Je m'installe Inscrit le: 18/6/2010 Envois: 158 Karma: 131 Re: Un automobiliste percute volontairement deux voleurs ... 6 Cette méthode citoyenne me semble simple et efficace.



Pas d'objection votre honneur.

10 commentaires Auteur Conversation MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1122 Karma: 1716 En ligne ! Re: Un automobiliste percute volontairement deux voleurs ... Re: Un automobiliste percute volontairement deux voleurs ... 12 Heureusement que l'automobiliste n'a pas été poursuivi. Il aurait pu se faire percuter. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3293 Karma: 8148 En ligne ! Re: Un automobiliste percute volontairement deux voleurs ... Re: Un automobiliste percute volontairement deux voleurs ... 1 Pas sûr qu'on retrouve le téléphone de la dame en bon état ThGraf Je m'installe Inscrit le: 18/6/2010 Envois: 158 Karma: 131 Re: Un automobiliste percute volontairement deux voleurs ... Re: Un automobiliste percute volontairement deux voleurs ... 6 Cette méthode citoyenne me semble simple et efficace.



Pas d'objection votre honneur. goyo_pagaille Je viens d'arriver Inscrit le: 28/4/2017 Envois: 82 Karma: 210 Re: Un automobiliste percute volontairement deux voleurs ... Re: Un automobiliste percute volontairement deux voleurs ... 0 C'est le genre de civisme que je déconseille, à regret, en France ! Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5156 Karma: 4868 Re: Un automobiliste percute volontairement deux voleurs ... Re: Un automobiliste percute volontairement deux voleurs ... 1 En France, le conducteur de la voiture serait en tôle, c'est sûr. dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1494 Karma: 6177 Re: Un automobiliste percute volontairement deux voleurs ... Re: Un automobiliste percute volontairement deux voleurs ... 2

@ThGraf

Cette méthode citoyenne me semble simple et efficace.



Pas d'objection votre honneur.



Citation :

@goyo_pagaille

C'est le genre de civisme que je déconseille, à regret, en France !



Yep, écrasons nous-mêmes les voleurs de sang froid.



Ca fait des économies dans la police, la justice, et les prisons.

Tant d'institutions obsolètes qui ne font que ralentir la société.



Sur ce, je m'en vais tabasser mon voisin qui laisse son chien déféquer sur le trottoir. Citation :Citation :Yep, écrasons nous-mêmes les voleurs de sang froid.Ca fait des économies dans la police, la justice, et les prisons.Tant d'institutions obsolètes qui ne font que ralentir la société.Sur ce, je m'en vais tabasser mon voisin qui laisse son chien déféquer sur le trottoir. Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 72321 Karma: 6086 En ligne ! Re: Un automobiliste percute volontairement deux voleurs ... Re: Un automobiliste percute volontairement deux voleurs ... 0 Le conducteur de la voiture n'a pas été poursuivi, ok et tant mieux, mais qu'en est-il des réparations sur sa voiture? MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1122 Karma: 1716 En ligne ! Re: Un automobiliste percute volontairement deux voleurs ... Re: Un automobiliste percute volontairement deux voleurs ... 0 @Gudevski Comme sa voiture ? C'est pas plutôt en taule ? T'as fait exprès suis sûr ! Couyon Je viens d'arriver Inscrit le: 18/7/2018 Envois: 61 Karma: 63 En ligne ! Re: Un automobiliste percute volontairement deux voleurs ... Re: Un automobiliste percute volontairement deux voleurs ... 0

@dylsexique

Citation :

@ThGraf

Cette méthode citoyenne me semble simple et efficace.



Pas d'objection votre honneur.



Citation :

@goyo_pagaille

C'est le genre de civisme que je déconseille, à regret, en France !



Yep, écrasons nous-mêmes les voleurs de sang froid.



Ca fait des économies dans la police, la justice, et les prisons.

Tant d'institutions obsolètes qui ne font que ralentir la société.



Sur ce, je m'en vais tabasser mon voisin qui laisse son chien déféquer sur le trottoir.



Un bon soldat ! Citation :Un bon soldat ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.